ABD Petrol Fiyatları Tahminini Korudu

NEW ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla yönelik petrol fiyatları tahminini koruduğunu duyurdu.





EIA'nın eylül ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü raporu yayımlandı.



Raporda, uluslararası en fazla geçerliliği olan Brent tipi ham petrolün ortalama varil fiyatının bu yıl 51 dolar düzeyinde bulunmasının, ABD'nin Batı Teksas (WTI) türü ham petrolünün de ortalama varil fiyatının 49 dolar olmasının beklendiği belirtildi.



Böylece, her iki petrol türünün varil fiyatı, EIA'nın ağustos ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü raporuna göre değiştirilmedi.



Ayrıca gelecek yıla dair Brent tipi ham petrolün varil fiyatı öngörüsü de 52 dolarda, WTI türü ham petrolün varil fiyatı tahmini de 50 dolarda bırakıldı.



Harvey kasırgası, rafineri faaliyetlerini yüzde 17 azalttı



Raporda ayrıca geçen ay ABD'nin Teksas eyaletini ve Meksika Körfezi kıyılarını etkisi altına alan Harvey kasırgasının, ABD'nin rafineri faaliyetlerini yüzde 17 oranında azalttığı vurgulandı.



Harvey kasırgası nedeniyle ABD'nin rafineri faaliyetlerinin günlük ortalama 17,9 milyon varil seviyesinden 1 Eylül itibariyle günlük ortalama 14,8 milyon varile gerilediği bildirilirken, rafineri faaliyetlerindeki günlük ortalama 3,1 milyon varillik düşüşün yüzde 17,3'e tekabül ettiği vurgulandı.



Raporda, ülkedeki rafineri faaliyetlerinin bu ay günlük ortalama 15,3 milyon varil, gelecek ay ise günlük ortalama 15,9 milyon varil olmasının öngörüldüğü bilgisine yer verildi.



Gelecek yıla dair petrol üretim tahmini aşağı çekildi



EIA, eylül ayı Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu'nda, ABD'nin gelecek yıla dair ham petrol üretim tahmininin aşağı doğru revize edildiğini duyurdu.



Buna göre, geçen ayki raporda ABD'nin 2018 ham petrol üretim tahmini günlük ortalama 9,9 milyon varil olarak tahmin edilirken, bu ayki raporda söz konusu üretim öngörüsünün günlük ortalama 9,8 milyon varile düşürüldüğü kaydedildi.



Bu seneye dair günlük ortalama ham petrol üretim beklentisi ise değiştirilmeyerek 9,3 milyon varilde sabit bırakıldığı bildirildi.



Ülkede geçen yıl ham petrol üretimi günlük ortalama 8,9 milyon, geçen ay ise günlük ortalama 9,3 milyon varil olmuştu.



Küresel petrol üretim öngörüleri revize edildi



Küresel petrol üretimine ilişkin tahminini de revize eden EIA, dünya genelinde petrol üretimi öngörüsünü bu yıl için aşağı, gelecek sene için ise yukarı çekti.



Buna göre, küresel petrol üretiminin bu yıl günlük ortalama 98,4 milyon varil yerine 98,3 milyon varil, gelecek sene ise günlük ortalama 100,2 milyon varil yerine 100,3 milyon varil olması tahmininde bulunuldu.



EIA, bu yıl ve gelecek seneye dair küresel petrol tüketimi tahminlerini ise aşağı yönlü revize etti.



Buna göre, küresel petrol tüketiminin bu yıl günlük ortalama 98,4 milyon varil yerine 98,3 milyon varil, gelecek sene ise günlük ortalama 100 milyon varil yerine 99,5 milyon varil olması öngörülüyor.