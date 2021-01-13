ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti
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ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

13.01.2021 13:31 | Son Güncelleme: 13.01.2021 13:56
ABD petrol fiyatı tahminini yükseltti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın "Ocak 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 52,70 dolar olarak tahmin edildi. Aralık ayı raporunda bu rakam 48,53 dolardı.

Raporda, geçen yıl 41,69 dolar olarak gerçekleşen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının gelecek yıl 53,44 dolar olacağı öngörüldü.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün ortalama varil fiyatının geçen yıl ortalama 39,17 dolar olarak gerçekleştiğine işaret edilen raporda, söz konusu fiyatın bu yıl 49,70 dolar, gelecek yıl 49,81 dolar olacağı tahmin edildi.

Öte yandan, raporda, Brent türü ham petrol fiyatlarının aralıkta birden fazla Kovid-19 aşısının uygulanmaya başlamasıyla artan ekonomik iyileşme beklentileri nedeniyle ortalama 50 dolara yükseldiği, ocak ayı başında ise Suudi Arabistan'ın şubat ve mart aylarında aylık 1 milyon varil kesinti yapacağını duyurmasının ardından son 10 ayın en yüksek seviyelerini gördüğü kaydedildi.

Küresel petrol stoklarının ve üretim fazlası kapasitesinin yüksek olması nedeniyle 2021'de petrol fiyatlarındaki yukarı yönlü ivmenin sınırlı kalacağı öngörülüyor.

Üretim beklentisi değişmedi

EIA'nın bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisi ise değişmedi. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 100 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

ABD'nin günlük ham petrol üretimi geçen yıl ortalama 11 milyon 290 bin varil olarak gerçekleşmişti.

Söz konusu üretimin 2022'de ise 11 milyon 490 bin varil seviyesinde gerçekleşeceği tahmin ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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