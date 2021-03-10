ABD, petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARITÜMÜ

ABD, petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

10.03.2021 14:29 | Son Güncelleme: 10.03.2021 14:32
ABD, petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın "Mart 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatı 60,67 dolar olacağı, mart ve nisan aylarında ise 65-70 dolar bandında kalacağı tahmin edildi. Şubat ayı raporunda bu rakam 53,20 dolardı.

Raporda, bu yılın ilk yarısında ortalama 63 dolar, ikinci yarısında ise 58 dolar olması beklenen Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının, küresel talebin arzın gerisinde kalması nedeniyle gelecek yıl 59 dolar olacağı öngörüldü.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 57,24 dolar, gelecek yıl 54,75 dolar olacağı tahmin edildi.

Öte yandan raporda, şubat ayında fiyatların yüksek seyretmesinin, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ile OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretim kesintilerine devam etmesine ek olarak, Kovid-19 aşısının daha yaygın uygulanmaya başlanmasıyla küresel ekonomik faaliyetler ve petrol talebinde görülen artışın bir sonucu olduğu belirtildi.

Rapora göre, aşılama oranlarına ve seyahat ve istihdam koşullarının Kovid-19 öncesi seviyelere dönmesine bağlı olan gerçek talep toparlanma hızı belirsizliğini koruyor. OPEC + üretim kesintilerinin nisan ayından sonra devam edip etmeyeceği konusunda da belirsizlik olduğuna işaret edilen raporda, artan ham petrol fiyatlarının OPEC + grubunu üretimi artırmaya teşvik edebileceği de ifade edildi.

Üretim beklentisi arttı

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini de yukarı yönlü revize etti.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 100 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Bu rakam geçen ayki raporda 11 milyon varil olarak tahmin edilmişti.

Söz konusu üretimin 2022'de ise 12 milyon varil seviyesinde gerçekleşeceği öngörülüyor.

Küresel petrol tüketiminin ise gelecek yıl 3,8 milyon varil artışla ortalama 101,3 milyon varil olacağı tahmin ediliyor.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Fotogaleri İndirim Kuponları
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Ömer Çelik Ümit Özdağ Mustafa Şentop Fahrettin Koca Recep Tayyip Erdoğan
Magazin Cem Yılmaz Nükhet Duru Aleyna Tilki Rasim Öztekin
Spor Ali Koç Mesut Özil Fatih Terim Ersun Yanal Cüneyt Çakır
Tüm Haberler Kripto Paralar Rüya Tabirleri Bursa Ankara
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD, petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti - Ekonomi Haberleri
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.3.2021 14:33:48. #1.16#
title