ABD, petrol fiyatı tahminini revize etti ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın "Temmuz 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 40,5 dolar olacağı öngörülüyor. Haziran 2020 raporunda bu rakam 38 dolar olarak tahmin edilmişti.

Bu yılın ilk çeyreğinde ortalama 50 dolar ve ikinci çeyrekte 29 olarak gerçekleşen Brent türü ham petrolün varil fiyatının, üçüncü çeyrekte 40 dolar, son çeyrekte 43 dolar ve yılın tamamında 40,5 dolar olması beklenirken, bu rakamın gelecek yıl 49,7 dolara yükseleceği öngörülüyor.

Söz konusu revizyonda, bu yılın ikinci yarısında ve gelecek yıl küresel petrol stoklarındaki azalış beklentisi etkili oldu. Gelecek yıl dünya genelinde petrol stoklarındaki düşüşün hızlanacağı öngörüsünün fiyatlar üzerinde yukarı yönlü baskı oluşturması bekleniyor.

Öte yandan, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı ülkelerin üretimini kısmasıyla küresel petrol piyasasındaki arz fazlası düşerken, dünya genelinde yeni tip koronavirüse (Kovid-19) karşı alınan karantina önlemlerinin yumuşatılması da haziran ayında küresel petrol talebini arttırdı.

ABD'nin üretim beklentisi sabit tutuldu

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisinde ise değişiklik yapmadı.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 11,6 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi, gelecek yıl ise 11 milyon varil seviyesine düşmesi bekleniyor.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.

Kaynak: AA