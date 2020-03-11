SON DAKİKA ANA SAYFA MANŞETLER SPOR EKONOMİ FİNANS MAGAZİN DÜNYA TÜM HABERLER
Canlı Borsa Finans Ekonomi Haberler Yazarlar Borsa Döviz Altın Kripto Paralar Faiz Dış Piyasalar Akaryakıt
Haberler ›› Ekonomi ›› ABD, petrol fiyatı tahminini 18 dolar düşürdü - Ekonomi
Amerika Birleşik Devletleri, Opec, Ekonomi

ABD, petrol fiyatı tahminini 18 dolar düşürdü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize ederek, 18 dolar düşürdü.

11.03.2020 18:56 | Son Güncelleme: 11.03.2020 18:56
ABD, petrol fiyatı tahminini 18 dolar düşürdü

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize ederek, 18 dolar düşürdü.

EIA'nın "Mart 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 43 dolar olacağı öngörülüyor. Şubat 2020 raporunda, bu yıl Brent türü petrolün varil fiyatının 61 dolar olması tahmin edilmişti.

Yılın ikinci çeyreğinde ortalama 37 dolar olması beklenen Brent türü ham petrolün varil fiyatının, yılın ikinci yarısında 42 dolara, gelecek yıl ise 55 dolara yükselmesi öngörülüyor.

Fiyat beklentisindeki aşağı yönlü revizyonla ilgili olarak, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin geçen haftaki toplantısında petrol üretiminde ek kesinti yapma kararı alınamamasına işaret edildi.

Kararın ardından, OPEC'in dengeli bir küresel petrol piyasasından ziyade gelecekte pazar payını arttırmayı amaçlayacağı vurgulanırken, OPEC ülkelerinden gelecek ek üretim ve koronavirüs nedeniyle oluşan düşük talebin fiyatları baskıladığı belirtildi.

ABD'nin üretim beklentisi aşağı çekildi

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini de 200 bin varil aşağı çekti. Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor.

Şubat 2020 raporunda, ülkenin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 13,2 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.

Suudi Arabistan liderliğindeki OPEC ve Rusya önderliğindeki OPEC dışı ülkelerden oluşan OPEC+ adlı topluluk, fiyatları desteklemek için Aralık 2016'dan bu yana 3 kere üretim kesintisine gitmiş, ancak pazar paylarını Amerikalı kaya petrolü üreticilerine kaptırmıştı.

Koronavirüs kaç can aldı? Hangi ülkede kaç kişi koronavirüs nedeniyle öldü?
Koronavirüs nedir? Coronavirus belirtileri nelerdir? Koronavirüs tedavisi nasıl yapılır? Koronavirüs hakkında merak edilenler ve sıkça sorulan sorular

Kaynak: AA

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Manşet

Haberler

Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada Ekonomi
Prova yapan F-16 düştü! Pilotun hayatını kaybettiği kaza kamerada
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı Ekonomi
Türkiye'ye sıçramasının ardından bir ilimizde daha koronavirüs alarmı
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı Ekonomi
Türkiye'de ilk koronavirüs vakası nerede? CNN Türk muhabirinin iddiası sosyal medyada tartışma yarattı
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı Ekonomi
Umre dönüşü karantinaya alınan 3 kişinin ilk test sonuçları açıklandı
Bakan Koca'ya canlı yayında soruldu: Okullar tatil edilecek mi? Ekonomi
Bakan Koca'ya canlı yayında soruldu: Okullar tatil edilecek mi?
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk Ekonomi
Dünyanın beklediği haber İran'dan geldi: Koronavirüsün ilacını bulduk
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Tanıtım toplantısına tekerlekli sandalyeyle katılan Babacan'ın babasından, oğluna tek cümlelik nasihat
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Koronavirüs yüzünden Bulgaristan'da ilk ölüm gerçekleşti
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini arttırdı
Sabiha Gökçen'de üç kişinin öldüğü uçak kazasında ön rapor: Uçağa isabet eden yıldırım pilotların stresini...
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Otel çalışanı, kaza yapan kadının elini bir an olsun bırakmadı
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Son dakika: Turizm Bakanı Ersoy'dan koronavirüs uyarısı: Kritik tarih 15 Nisan
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Çin, Pekin'e yurt dışından gelen tüm yolcuları 14 gün boyunca karantinaya alacak
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Fotomontajlı koronavirüs paylaşımıyla ilgili işlem başlatıldı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Otizmli genci darp edip gözaltına alındıktan sonra serbest bırakılan zanlı, tekrar gözaltına alınarak tutuklandı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Hollandalılar, Canan Karatay'ın koronavirüs tavsiyesini uyguladı
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
Oğlu ve hamile eşinin katili, cenaze töreninde en önde saf tuttu
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
CHP kontenjanından boşalan RTÜK üyeliğine Okan Konuralp seçildi
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Getafe, koronavirüs salgını nedeniyle Inter deplasmanına gitmeyeceklerini açıkladı
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Hatay'ın Reyhanlı ilçesindeki yediemin otoparkında 8 milyon liralık servet çürümeye terk edildi
Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı
Galatasaray'da Henry Onyekuru, antrenmanı yarıda bıraktı
İletişim Uzmanı, 'Koronavirüsten hızlı yayılıyor' deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
İletişim Uzmanı, "Koronavirüsten hızlı yayılıyor" deyip herkesin düştüğü hatayı hatırlattı
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından zaferle döndük
G.Saray Divan Başkanı Eşref Hamamcıoğlu'ndan F.Bahçe'ye çarpıcı sözler: 20 yıl sonra Anadolu deplasmanından...
Trump 'Test yaptırmadım' diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Trump "Test yaptırmadım" diyor ama ABD'de ölü sayısı giderek artıyor
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi olsaydı
Bakan Varank'tan Sözcü yazarının koronavirüs paylaşımına tepki: Keşke kendi ülkenden nefret etmenin tedavisi...
Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız
Lemina'dan transfer açıklaması: Galatasaray'da mutluyum, geleceğime sezon sonunda bakacağız
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Cumhurbaşkanı Erdoğan: Koronavirüsten korunmanın ilk şartı temizliktir
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Dolar yükselişe geçti! İşte son durum
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bir gün çağırırlarsa gideriz, çağırmazlarsa başımız üstüne
Arda Turan'dan Galatasaray açıklaması: Bir gün çağırırlarsa gideriz, çağırmazlarsa başımız üstüne
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Uzmanlardan iç rahatlatan koronavirüs açıklaması: Başkasına bulaşmasını beklemiyoruz
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Ilicic'in 4 golle yıldızlaştığı maçta Atalanta çeyrek final biletini kaptı
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Ömer Çelik Fuat Oktay James Jeffrey İçişleri Bakanı Fahrettin Altun
Magazin Hadise Cem Yılmaz Hülya Avşar Demet Akalın
Spor Falcao Metin Oktay Ersun Yanal Rıza Çalımbay Malcolm Thomas
Daha Fazla Futbol Ak Parti Beşiktaş Koronavirüs
Şu an buradasınız: ABD, petrol fiyatı tahminini 18 dolar düşürdü - Ekonomi
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 11.3.2020 19:13:08. #1.14#