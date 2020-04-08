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Amerika Birleşik Devletleri, Ekonomi

ABD, petrol fiyatı tahminini 10 dolar aşağı çekti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

08.04.2020 09:14 | Son Güncelleme: 08.04.2020 09:14
ABD, petrol fiyatı tahminini 10 dolar aşağı çekti

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

EIA'nın "Nisan 2020 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"na göre, bu yıl Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 33 dolar olacağı öngörülüyor. Mart 2020 raporunda, bu rakam 43 dolar olarak tahmin edilmişti.

Yılın ikinci çeyreğinde ortalama 23 dolar olması beklenen Brent türü ham petrolün varil fiyatının, ikinci yarıda 30 dolara, gelecek yıl ise 46 dolara yükseleceği öngörülüyor.

EIA, Mart 2020 raporunda bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini 18 dolar düşürmüştü.

Raporda, fiyat beklentisindeki aşağı yönlü revizyonla ilgili, dünya geneline yayılan yeni tip koronavirüsün (Kovid-19) ekonomik daralmaya neden olduğuna işaret edildi.

Ayrıca, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı petrol üreticisi ülkelerin geçen ayki toplantısında petrol üretiminde ek kesinti yapma kararı alamamasının küresel arz fazlasında ani artışa sebep olduğu vurgulandı.

OPEC+ olarak adlandırılan grubun bu hafta ek kesinti kararı alması durumunda ise bu yıla ilişkin fiyat beklentilerinin yeniden revize edileceği belirtildi.

ABD'nin üretim beklentisi aşağı çekildi

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini de 1,2 milyon varil aşağı çekti.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin 11,8 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesi bekleniyor. Mart 2020 raporunda, ülkenin günlük ham petrol üretiminin bu yıl 13 milyon varil seviyesinde gerçekleşmesinin öngörüldüğü belirtilmişti.

ABD, Kasım 2018'de Suudi Arabistan ve Rusya'yı geride bırakarak dünyanın en büyük ham petrol üreticisi olmuştu.

Kaynak: AA

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