ABD, petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti
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ABD, petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti

ABD, petrol fiyat tahminini yukarı yönlü revize etti
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini yukarı yönlü revize etti.

EIA'nın "Temmuz 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 68,78 dolar olacağı tahmin edildi. Haziran ayı raporunda bu rakam 65,19 dolardı.

Raporda, yılın ilk yarısında 65,01 dolar olarak hesaplanan Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının, yılın ikinci yarısında 72,32 dolar olacağı öngörüldü. Gelecek yıl ise bu rakamın yaklaşık 66,64 dolar olacağı tahmin edildi.

Ajans, küresel ticari faaliyetlerin ve seyahatlerin yılın kalan kısmında ve gelecek yıl artış kaydedeceğini, bunun da talep görünümünde iyileşmeye sebep olacağını belirtti. Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun üretiminde beklenen artış ve bununla orantılı olarak küresel petrol stoklarındaki düşüş eğiliminin sekteye uğramasının da petrol fiyatlarında sınırlandırıcı faktör olacağının altı çizildi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 65,85 dolar, gelecek yıl 62,97 dolar olacağı tahmin edildi.

ABD ham petrol üretim beklentisi değişmedi

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini sabit tutarken, gelecek yıla ilişkin tahminini ise yukarı yönlü revize etti.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 100 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. Söz konusu üretimin 2022'de ise 11 milyon 900 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu rakam geçen ayki raporda 11 milyon 800 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol tüketiminin bu yıl geçen yıla göre 5,3 milyon varil artışla günlük ortalama 97 milyon 600 bin varil, 2022'de ise 101 milyon 400 bin varil olacağı öngörülüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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