ABD, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti
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ABD, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti

ABD, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti
Anadolu Ajansı / Sibel Morrow - Haberler | Ekonomi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize ederken gelecek yıla ilişkin tahminlerini sabit tuttu.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize ederken gelecek yıla ilişkin tahminlerini sabit tuttu.

EIA'nın "Eylül 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 68,61 dolar olacağı tahmin edildi. Küresel talebin azalacağı öngörülerine dayandırılan bu rakam ağustos ayı raporunda 68,71 dolardı.

EIA, gelecek yıl için ise fiyat tahmini değiştirmedi. 2022 yılında petrol fiyatlarının 66,04 dolar olacağı tahmin edildi.

Raporda, küresel petrol talebinin yeni tip Koronavirüs (KOVİD-19) vakalarında görülen artışla birlikte azalmasının ve OPEC+ ham petrol üretimindeki artışın ağustosun ilk yarısında petrol fiyatlarına olumsuz yansıdığı belirtildi.

EIA, OPEC+ üretici ülkelerinde ve ABD'deki petrol üretiminin artmaya devam ederken küresel petrol tüketiminin azalmasının Brent türü petrolün fiyatlarındaki düşüşü hızlandıracağı tahmin edildi.

Ida Kasırgası'nın ABD açık deniz üretimi üzerindeki etkisi ve OPEC üyesi olmayan bazı ülkelerdeki beklenenden düşük üretimin, küresel ham petrol üretimini azalttığı belirtilen raporda, söz konusu arz düşüşünün beklenenden zayıf seyreden petrol talebinden kaynaklanan fiyat baskılamalarını dengelediği vurgulandı.

EIA, aşılanma oranının yüksek olduğu ülkelerde bile KOVİD-19 vakalarının artmaya devam etmesinin piyasalar tarafından nasıl karşılanacağı ile ilgili belirsizliklerin rapordaki tahminleri önemli derecede etkilediğinin altını çizdi.

Bu yıl OPEC'in günlük ham petrol üretiminin 100 bin varil azalarak yaklaşık 26,4 milyon varil seviyesinde gerçekleşeceğini öngören EİA, söz konusu kısmi azalmanın İran'ın ham petrol üretiminin yılın ikinci yarısında beklenenden daha düşük olacağı tahminlerine dayandığını açıkladı.

Grubun 2022 üretiminin ise 28,3 milyon varil olması bekleniyor.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 65,69 dolar, gelecek yıl 62,37 dolar olacağı tahmin edildi.

ABD ham petrol üretim beklentisinde düşüş

EIA, ABD'nin bu yıl ve gelecek yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini az da olsa aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 8 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. Söz konusu üretimin 2022'de ise 11 milyon 720 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu rakam geçen ayki raporda 11 milyon 770 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol tüketiminin bu yıl geçen yıla göre 5 milyon varil artışla günlük ortalama 97 milyon 400 bin varil, 2022'de ise 101 milyon varil olacağı öngörülüyor.???????

Kaynak: Anadolu Ajansı / Sibel Morrow

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