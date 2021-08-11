ABD, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti
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ABD, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti

ABD, petrol fiyat tahminini aşağı yönlü revize etti
Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu - Haberler | Ekonomi

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

ABD Enerji Enformasyon İdaresi (EIA), bu yıla ilişkin petrol fiyatı tahminini aşağı yönlü revize etti.

EIA'nın "Ağustos 2021 Kısa Dönem Enerji Görünümü Raporu"nda, bu yıl için Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının 68,71 dolar olacağı tahmin edildi. Temmuz ayı raporunda bu rakam 68,78 dolardı.

Raporda, yılın ilk çeyreğinde 61,12 dolar ve ikinci çeyreğinde 68,91 dolar olarak hesaplanan Brent türü ham petrolün ortalama varil fiyatının, yılın üçüncü çeyreğinde 73,07 dolar ve dördüncü çeyreğinde de 71,29 dolar olacağı öngörüldü. Gelecek yıl ise bu rakamın yaklaşık 66,04 dolar olacağı tahmin edildi.

Ajans, aşağı yönlü revizyonun gelecek dönemdeki talep düşüşü endişeleri ve temmuz sonu ile ağustos başında düşük seyreden petrol fiyatları nedeniyle yapıldığını belirtti.

Bu ayki raporda, Petrol İhraç Eden Ülkeler Örgütü (OPEC) ve OPEC dışı bazı üretici ülkelerden oluşan OPEC+ grubunun, ağustos-aralık dönemine ilişkin petrol üretim kararının da göz önünde bulundurulduğu aktarıldı. OPEC+, 18 Temmuz'da yapılan 19. Bakanlar Toplantısı'nda, petrol üretiminin her ay günlük 400 bin varil artırılmasının kararlaştırıldığını duyurmuştu.

Revizyonda, ayrıca yeni tip koronavirüs (Kovid-19) salgınında Delta varyantı vakalarında yaşanan yükselişin, petrol talebini olumsuz etkileyerek fiyatların düşme riskini artırmasının da etkili olduğu kaydedildi.

Batı Teksas türü (WTI) ham petrolün varil fiyatının ise bu yıl 65,93 dolar, gelecek yıl 62,37 dolar olacağı tahmin edildi.

ABD ham petrol üretim beklentisi bu yıl için değişmedi

EIA, ABD'nin bu yıla ilişkin günlük ham petrol üretim beklentisini sabit tutarken, gelecek yıla ilişkin tahminini ise aşağı yönlü revize etti.

Buna göre, ülkenin günlük ortalama ham petrol üretiminin bu yıl yaklaşık 11 milyon 100 bin varil seviyesinde olması bekleniyor. Söz konusu üretimin 2022'de ise 11 milyon 800 bin varil seviyesinde gerçekleşmesi öngörülüyor. Bu rakam geçen ayki raporda 11 milyon 900 bin varil olarak tahmin edilmişti.

Küresel petrol tüketiminin bu yıl geçen yıla göre 5,3 milyon varil artışla günlük ortalama 97 milyon 600 bin varil, 2022'de ise 101 milyon 200 bin varil olacağı öngörülüyor.???????

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Kaynak: Anadolu Ajansı / Ebru Şengül Cevrioğlu

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