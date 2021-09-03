ABD, Pencşir'deki çatışmalara müdahil olmayacak
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ABD, Pencşir'deki çatışmalara müdahil olmayacak

ABD, Pencşir'deki çatışmalara müdahil olmayacak
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) John Kirby, Amerikan ordusunun Pencşir vilayetinde Taliban hakimiyetine direnen yerel güçlere destek verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, "ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonu sona ermiştir.

ABD Savunma Bakanlığı Sözcüsü (Pentagon) John Kirby, Amerikan ordusunun Pencşir vilayetinde Taliban hakimiyetine direnen yerel güçlere destek verip vermeyeceğine ilişkin bir soruya, "ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonu sona ermiştir." yanıtını verdi.

Günlük basın toplantısında Afganistan'dan çekilmeye ilişkin değerlendirmelerde bulunan Kirby, "Afganistan'ın tekrar (terör grupları için) güvenli bir liman haline gelmemesi için kan ve bir hazine harcadık ve bu süreçte Afgan kuvvetlerinin sahada yetenek ve yetkinliğinin oluşturulmasına yardımcı olduk ancak açıkçası kimse onların savaşmayacaklarını tahmin edemezdi." dedi.

Pencşir vilayetinde yerel gruplarla Taliban arasındaki çatışmalarda, Taliban'a karşı Pencşir'deki grupları destekleyip desteklemeyeceklerine ilişkin bir soruya Kirby, "ABD'nin Afganistan'daki askeri operasyonu sona ermiştir." yanıtını vererek buradaki çatışmalara müdahil olmayacaklarını ima etti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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