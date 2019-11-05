ABD, Paris iklim sözleşmesinden çıktığını BM'ye resmen bildirdi
Amerika Birleşik Devletleri ABD) yönetimi, Paris İklim Sözleşmesi'nden çıktığını resmen Birleşmiş Milletler'e bildirdi.
Amerika Birleşik Devletleri ABD) yönetimi, Paris İklim Sözleşmesi'nden çıktığını resmen Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdi.
ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Washington yönetiminin 2017 yılında imzalanan anlaşmadan çıkma kararının bugün BM'ye sunulduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle