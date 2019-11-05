ABD, Paris iklim sözleşmesinden çıktığını BM'ye resmen bildirdi

ABD, Paris iklim sözleşmesinden çıktığını BM'ye resmen bildirdi

Amerika Birleşik Devletleri ABD) yönetimi, Paris İklim Sözleşmesi'nden çıktığını resmen Birleşmiş Milletler'e bildirdi.

05.11.2019 08:28
ABD, Paris iklim sözleşmesinden çıktığını BM'ye resmen bildirdi

Amerika Birleşik Devletleri ABD) yönetimi, Paris İklim Sözleşmesi'nden çıktığını resmen Birleşmiş Milletler'e (BM) bildirdi.


ABD Dışişleri Bakanı Mike Pompeo, yaptığı yazılı açıklamada, Washington yönetiminin 2017 yılında imzalanan anlaşmadan çıkma kararının bugün BM'ye sunulduğunu söyledi. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

Facebook'ta Paylaş!Paylaş Twitter'da Paylaş!Tweetle Whatsapp'da Paylaş!Gönder Instagram SayfasıTakip Et