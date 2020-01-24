ABD özel temsilcisi Grenell'den Sırbistan'a uyarı: Kosova kampanyasına son verin
ABD'nin Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinden sorumlu özel temsilcisi Richard Grenell, Sırp tarafının Kosova'yı tanıyan ülkelerin bu kararlarından vazgeçmeleri için yürüttüğü kampanyadan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
24.01.2020 15:26 | Son Güncelleme: 24.01.2020 15:26
ABD'nin Sırbistan ile Kosova arasındaki diyalog sürecinden sorumlu özel temsilcisi Richard Grenell, Sırp tarafının Kosova'yı tanıyan ülkelerin bu kararlarından vazgeçmeleri için yürüttüğü kampanyadan vazgeçmesi gerektiğini söyledi.
Grenell, Sırbistan'ın başkenti Belgrad'daki temasları kapsamında, Cumhurbaşkanı Aleksandar Vucic ile görüştü. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com