ABD, Overwatch'u İncelemeye Aldı
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ABD, Overwatch'u İncelemeye Aldı

ABD, Overwatch'u İncelemeye Aldı
Turkmmo - Haberler | Gamegar

Dot Esports'un bir haberine göre Overwatch Ligi, ABD Adalet Bakanlığı'nın rekabet hukuku bölümü tarafından yumuşak maaş sınırı politikası nedeniyle araştırılıyor.

Dot Esports'un bir göre Overwatch Ligi, ABD Adalet Bakanlığı'nın rekabet hukuku bölümü tarafından yumuşak maaş sınırı politikası nedeniyle araştırılıyor.

Lig kaynaklarına göre 2020'de yumuşak maaş sınırı eşiği 1,6 milyon dolara eşitti. Bir takım, yıllık oyuncu maaşlarında bu miktarı aşarsa, organizasyon daha sonra oyuncuların maaşlarının yanı sıra lige fazla miktarı ve lüks vergisini ödemek zorunda kalıyordu.

Bu lüks vergisi, diğer kuruluşları rekabetçi maaşlar teklif etmekten caydırdığı için, potansiyel olarak bir rekabet ihlali olabilir. Bu politika, ilk olarak 2019'da Dexerto tarafından, "rekabetçi denge vergisine" atıfta bulunan bir nota ve Londra Spitfire'ın genel müdürü olan Susie Kim'in "maaş üst sınırına" atıfta bulunarak bildirilmesine rağmen, Activision Blizzard tarafından kamuoyu önünde açıklanmadı.

İddialara yanıt olarak Activision Blizzard'dan bir sözcü PC Gamer'a şunları söyledi: "Adalet Bakanlığı'ndan bir soruşturma aldık ve buna göre işbirliği yapıyoruz. Hayranlarımıza destansı bir eğlence sunuyor ve oyuncularımızı ve takımlarımızı dünyanın en rekabetçi ve eğlenceli espor liglerini üretmeleri için destekliyoruz. "

NFL ve NBA gibi birçok spor liginde, rekabet ihlali mevzuatının önemli bir parçası olan 1890 Sherman Yasası, sendika-işveren anlaşmaları için geçerli olmadığı için "yasal olmayan çalışma muafiyetleri" bulunuyor ancak Overwatch Ligi'ndeki oyuncular şu anda sendikalı değil.

Geçtiğimiz günlerde desteği alan oyundaki bu gelişme şimdilik "keyif için" oynayan oyuncuları etkilemese de ABD'li profesyonellerin gündemini meşgul edecek gibi duruyor.

Kaynak: Turkmmo

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