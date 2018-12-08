ABD Ortadoğu'ya Bir Uçak Gemisi Gönderdi

ABD Nimitz sınıfı bir süper uçak gemisi olan USS John C. Stennis uçak gemisini ortadoğuya gönderdi. ABD Deniz Kuvvetleri 8 aydır bölgede uçak gemisi bulunmadığını belirtti. ABD'nin Arap Denizi ve İran körfezindeki deniz kuvvetlerini faaliyetlerini yürüten Beşinci Filo ile birlikte görev yapacak olan USS John Stennis uçak gemisinin bölgede en az iki ay kalacağı belirtildi.

ABD hükumetinin yayın organı olan Amerika'nın Sesi haber servisi Amerika Strike grubu uçak gemisinin Irak ve İran'daki terör örgütü DAEŞ'e karşı ve Afganistan'daki terörist gruplara karşı savaşta yardım için kullanılacağını açıkladı.

ABD Savunma Bakanlığından bir yetkili daha önce Amerika'nın Sesi haber servisine yaptığı açıklamada, ABD'nin bölgede bulunmasının İran'a bir güç gösterisi mesajı olduğunu söylemişti.

Savunma Bakanlığından aynı yetkilinin uçak gemisi grubunun Suriye'nin güney kesiminde bulunan at Tanf üssünde bulunmasının aynı etkiyi yapacağını belirtti.

ABD 2016 yılında Tanf'da bir askeri garnizon kurmuştu. ABD Tanf'daki üssünü DAEŞ'e karşı savaş sebebiyle kurduğunu belirtmişti.

Şam ve müttefikleri ABD'nin bu üssü bölgede Esat rejimine karşı savaşan İslamcı Milislere yardım için kullandığından şikayet ediyordu.

ABD Genel Kurmay Başkanı General Joseph Dunford ABD'nin Salı günü yaptığı açıklamada, Suriye'nin doğu kesiminde istikrarı sağlamak için 35 ila 40 bin kadar Kürt gücünü daha silahlandıracağı açıklamasında bulunmuştu. Türkiye ABD'nin desteklediği Demokratik Suriye Güçleri ismini verdiği, Türkiye'deki PKK'nın Suriye kolu olan YPG/PYD den oluştuğu biliniyor. - WASHINGTON