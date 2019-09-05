ABD Orta Doğu Temsilcisi Jason Greenblatt 'Yüzyılın Anlaşması' yayınlandıktan sonra istifa edecek

05.09.2019 20:23

Amerika Birleşik Devletleri'nin Orta Doğu Özel Temsilcisi Jason Greenblatt 'Yüzyılın Anlaşması' olarak adlandırılan İsrail ile Filistin arasındaki krize yönelik çözüm planının yayınlanmasının ardından istifa edeceğini duyurdu.



2017 başında Beyaz Saray'da çalışmaya başlayan ve görevindeki ikinci yılını doldurmasının ardından ayrılmayı planlayan Greenblatt'ın altı çocuğu ve eşine kavuşmayı sabırsızlıkla beklediği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle