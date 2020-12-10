ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer uçaklarını uçurdu
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ FOTOGALERİ YAZARLAR TÜMÜ

ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer uçaklarını uçurdu

10.12.2020 19:55 | Son Güncelleme: 10.12.2020 19:55
ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer uçaklarını uçurdu

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-52H tipi nükleer bombardıman uçağının ikinci kez Orta Doğu üzerinden caydırıcılık amaçlı uçuş icra ettiğini açıkladı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM), ABD Hava Kuvvetlerine ait iki B-52H tipi nükleer bombardıman uçağının ikinci kez Orta Doğu üzerinden caydırıcılık amaçlı uçuş icra ettiğini açıkladı.

CENTCOM'dan yapılan açıklamada, uçuşun, ABD'nin bölgesel askeri ortaklarına bağlılığını gösterdiği kaydedildi.

Açıklamada, uçuşla ilgili ifadelerine yer verilen CENTCOM Komutanı Orgeneral Kenneth F. McKenzie, "Dünyanın öbür ucundan stratejik bombardıman uçaklarını molasız bir şekilde uçurmak ve onları birçok bölgesel ortakla kısa sürede entegre etmek bölgesel istikrar ve güvenliğe olan ortak bağlılığımızın ve yakın çalışma ilişkilerimizin bir göstergesidir." dedi.

McKenzie, uçuşların ortak ve müttefiklere güvence verdiğini, düşmanın saldırganlığını da caydırdığını belirterek, "Potansiyel düşmanlar, yeryüzünde hiçbir devletin, bir saldırıya karşı bu kadar hazır ve hızlı bir şekilde bir savaş gücünü sevk etme kabiliyetine sahip olmadığını anlamalılar." ifadelerini kullandı.

ABD, geçen haftalarda da Orta Doğu üzerinden benzer bir uçuş icra etmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

İlgili Haberler

Son dakika haber: Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'ın yüzeyi kısmen dondu
Son dakika haber: Doğu Anadolu'nun en büyük ikinci gölü Çıldır'ın yüzeyi kısmen dondu
Çevrim İçi 'Yerelde Basın Buluşmaları'nın ikincisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özelinde gerçekleştirildi
Çevrim İçi "Yerelde Basın Buluşmaları"nın ikincisi Doğu Anadolu ve Güneydoğu Anadolu bölgeleri özelinde gerçekleştirildi
ABD'ye giden SMA hastası Demir Ali için uçakta duygulandıran anons
ABD'ye giden SMA hastası Demir Ali için uçakta duygulandıran anons
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet Haberler

Hakkımızda Künye İletişim Reklam Webmaster İşbirliği RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri Yazarlar
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Politika Hulusi Akar Ekrem İmamoğlu Devlet Bahçeli Fahrettin Koca Mevlüt Çavuşoğlu
Magazin Ezgi Mola Seda Sayan Haluk Bilginer Sermiyan Midyat
Spor Okan Buruk Şenol Güneş Rıza Çalımbay Enner Valencia İrfan Can Kahveci
Tüm Haberler Psg İlaç Pfizer Azerbaycan
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD Orta Doğu'da ikinci kez B-52H nükleer uçaklarını uçurdu - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 10.12.2020 19:58:31. #1.14#
title