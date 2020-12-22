ABD ordusunun komuta kademesi Kovid-19 aşısı yaptırdı
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ABD ordusunun komuta kademesi Kovid-19 aşısı yaptırdı

22.12.2020 19:03 | Son Güncelleme: 22.12.2020 19:06
ABD ordusunun komuta kademesi Kovid-19 aşısı yaptırdı

ABD ordusunun komuta kademesi, askerleri ve halkı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına teşvik etmek için kameralar karşısında aşı oldu.

ABD ordusunun komuta kademesi, askerleri ve halkı yeni tip koronavirüs (Kovid-19) aşısına teşvik etmek için kameralar karşısında aşı oldu.

Genelkurmay Başkanı Orgeneral Mark Milley, Genelkurmay 2'nci Başkanı Orgeneral John Hyten ve Genelkurmay Başkanlığı Başdanışmanı Ramon "CZ" Colon-Lopez'e aşı yapıldı.

Milley, aşı olduktan sonra yaptığı açıklamada "Bugün ben, Genelkurmay 2'nci Başkanı ve başdanışmanım Kovid-19 aşısı olduk. Bu konuda orduyu temsil etmekten onur duydum. Bu aşı güvenli ve etkilidir. ve kuvvetlerimiz Amerikan halkını korurken, bu aşı da kuvvetlerimizi koruyacaktır." dedi.

Komuta kademesinden aşı vurulan bir diğer isim de ABD Deniz Kuvvetleri Komutanı Oramiral Mike Gilday oldu.

Gilday, aşı yaptırırken çektirdiği fotoğrafını Twitter'dan paylaşarak, "Ordumuzdaki aşılama sayısını en yükseğe çıkarmak ve riskleri azaltma önlemleri olan mesafe, maske ve el yıkama tedbirlerimizle normale dönmeye başlayacağız. 2021'deki hedefimiz, güvenli ve sağlıklı olmaktır. Birlikte bunu başaracağız." mesajını verdi.

Kara Kuvvetleri Komutanı Orgeneral James McConville ve Kara Kuvvetleri Komutan Yardımcısı Orgeneral Joseph Martin ile Kara Kuvvetleri Genel Sekreteri Ryan McCarthy de gün içinde kameralar karşısında aşı oldu.

Hava Kuvvetleri Komutanı Orgeneral Charles Brown'ın da bugün aşı yaptırması bekleniyor.

ABD yönetimi, aşı dağıtımında sağlık çalışanları ve bakımevlerindeki insanların yanı sıra orduyu da öncelikli olarak aşılanacak kesim olarak tanımlamıştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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