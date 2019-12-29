ABD ordusundan İran'a yakın Ketaib Hizbullah örgütüne saldırı
ABD ordusu, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah örgütünün Irak ve Suriye'deki 5 hedefini vurdu
29.12.2019 22:00 | Son Güncelleme: 29.12.2019 22:00
ABD ordusu, İran'a yakınlığıyla bilinen Ketaib Hizbullah örgütünün Irak ve Suriye'deki 5 hedefini vurdu.
Savunma Bakanlığı'ndan yapılan açıklamada cuma günü bir sözleşmeli askerin ölümünden sorumlu tutulan örgüte "savunma amaçlı saldırı" düzenlendiği belirtildi. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com