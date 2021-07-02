ABD ordusunda son 11 yılda 135 bin cinsel saldırı ve 509 bin cinsel taciz vakası rapor edildi
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ABD ordusunda son 11 yılda 135 bin cinsel saldırı ve 509 bin cinsel taciz vakası rapor edildi

ABD ordusunda son 11 yılda 135 bin cinsel saldırı ve 509 bin cinsel taciz vakası rapor edildi
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

Bağımsız İnceleme Komisyonu'nun ABD ordusunda yaptığı incelemede son 11 yılda orduda 135 bin cinsel saldırı ve 509 bin cinsel taciz vakasının görüldüğü ve komuta kademesinin bu sorunu çözme konusunda başarısız olduğu ortaya çıktı.

Bağımsız İnceleme Komisyonu'nun ABD ordusunda yaptığı incelemede son 11 yılda orduda 135 bin cinsel saldırı ve 509 bin cinsel taciz vakasının görüldüğü ve komuta kademesinin bu sorunu çözme konusunda başarısız olduğu ortaya çıktı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin'in ocak ayında göreve geldikten hemen sonra, ordudaki cinsel taciz olaylarının incelenmesi için oluşturduğu Bağımsız İnceleme Komisyonu raporunu tamamladı.

Rapor, ordunun komuta kademelerine yönelik ağır eleştirilere yer verirken, cinsel saldırı ve taciz olaylarının bilançosunu gözler önüne serdi.

2010'da yayımlanan bir raporda ordudaki cinsel taciz sorununun çözümü için 10 yıla yakın bir süre gerektiğinin belirtildiği hatırlatılan raporda, "Ancak aradan geçen 11 yıl içinde Savunma Bakanlığı, yaklaşık 135 bin (65 bin 400 kadın ve 69 bin 600 erkek) muvazzaf askerin cinsel saldırıya uğradığını ve yaklaşık 509 bin (223 bin kadın ve 286 bin erkek) muvazzaf askerin ise cinsel tacize maruz kaldığını tahmin ediyor." değerlendirmesinde bulunuldu.

Cinsel saldırı veya tacize maruz kalan binlerce askerin, ordudaki kültürün herhangi bir şekilde değişmediğini düşündüğü aktarılan raporda, Savunma Bakanlığı Başmüfettişliğinin onlarca raporuna rağmen komuta kademelerinin bu konuda herhangi bir çaba göstermediği ortaya konuldu.

Raporda vakaların 2016'da kısmen azaldığı ifade edilirken 2018'de 13 bini kadın 7 bin 500'ü erkek olmak üzere 20 binden fazla askerin cinsel taciz veya saldırıya maruz kaldığı ifade edildi.

Ancak aynı yıl bu olayları ihbar eden kadınların sayısının yüzde 44 arttığı ancak erkeklerde bu oranın oldukça düşük kaldığı belirtildi.

Yıllık ortalama 8 bin cinsel taciz ihbarının yapıldığı kaydedilen raporda, 2020'de ise ihbar sayısının 1781'de kaldığına dikkat çekildi.

Rapoda, "Komuta kademesi Amerika'nın kız ve oğullarını yüzüstü bıraktı ve askerler bunu biliyor." denildi.

Cinsel taciz olayları incelemesinin, orduda güvenin kırıldığı, askeri yargı sisteminin cinsel taciz konuları konusunda yetersiz olduğu, komutanların başarısız olduğu gerçeğini ortaya çıkardığı ifade edilen raporda, bu olayların sonuçları itibariyle orduda insan kaynağına zarar verdiği ve kurbanların çok ağır psikolojik bir yükün altına girmesine neden olduğuna dikkat çekildi.

Bakan Austin genelge yayımladı

Savunma Bakanı Austin rapor üzerine bir genelge yayınlayarak, Askeri Yargı Kanunu'nun değiştirilerek, ordudaki cinsel taciz ve saldırı vakalarının sivil yargıda dava edilmesi için çalışma yapacaklarını kaydetti.

Austin genelgede, ayrıca hesap verebilirlik konusunda yeni adımlar atacaklarını kaydederken, bu duruma maruz kalanlara destek konusunda da çalışmalar yapacağını ifade etti.

ABD Başkanı Joe Biden da rapor üzerine yaptığı yazılı açıklamada, Komisyon'un, "cinsel saldırı soruşturma ve kovuşturmalarının komuta zincirinden çıkarılması ve bunları ele almak için son derece uzmanlaşmış birimler oluşturulması da dahil olmak üzere temel tavsiyelerini" kuvvetle desteklediğini bildirdi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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