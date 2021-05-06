ABD ordusunda ceza soruşturmalarına bakan birimin başına bir sivilin getirilmesi planlanıyor

ABD ordusunun ceza soruşturmaları yürüten komutanlığına, kadrodaki müfettişlerin yetersiz ve deneyimsiz olduğu yönündeki eleştiriler üzerine, sivil bir sorumlu atanması planlanıyor.

ABD ordusunun ceza soruşturmaları yürüten komutanlığına, kadrodaki müfettişlerin yetersiz ve deneyimsiz olduğu yönündeki eleştiriler üzerine, sivil bir sorumlu atanması planlanıyor.

Yetkililer, Ordu Kriminal Soruşturma Komutanlığının Provost Marshall ofisinden ayrılacağını ve yüksek rütbeli bir subay tarafından değil, ismi henüz belli olmayan sivil bir direktör tarafından idare edileceğini belirtti.

Bugün duyurulması beklenen kararın, Fort Hood üssündeki cinayetler ve şiddet suçlarının ardından bağımsız bir komisyonun tavsiyelerinin ardından gelmesi dikkati çekti.

Fort Hood üssünde 2020'de kalıntıları öldürüldükten yaklaşık iki ay sonra bulunan Vanessa Guillen dahil 20'den fazla asker hayatını kaybetmiş, askerler arasında cinayete kurban gidenler ve intihar edenler olmuştu.

Bunun üzerine yürütülen bağımsız değerlendirme, üst rütbelilerin, cinsel saldırı, taciz, uyuşturucu kullanımı ve diğer sorunlarla yeterince ilgilenmediğini ortaya koymuştu.

Bulgularını 2020 Aralık'ta açıklayan bağımsız heyet, Ordu Kriminal Soruşturma Komutanlığının kötü organize edildiği ve çok az deneyimli müfettişe sahip olduğu sonucuna varmıştı.

ABD Savunma Bakanı Lloyd Austin, ocak ayında göreve geldikten sonra, yüksek rütbeli komutanlara, cinsel saldırı önleme programlarını incelemeleri talimatı vermiş, sonrasında konunun incelenmesi için bir heyet oluşturmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İdris Sülün