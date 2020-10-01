ABD ordusu yaklaşık 1,22 milyar dolara kısa menzilli hava savunma sistemi alıyor
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ABD ordusu yaklaşık 1,22 milyar dolara kısa menzilli hava savunma sistemi alıyor

01.10.2020 18:43 | Son Güncelleme: 01.10.2020 18:43
ABD ordusu yaklaşık 1,22 milyar dolara kısa menzilli hava savunma sistemi alıyor

ABD Kara Kuvvetleri, General Dynamics Kara Sistemleri Şirketi ile kısa menzilli hava savunma sistemleri (IM-SHORAD) üretimi için 1 milyar 219 milyon 170 bin 958 dolarlık anlaşma imzaladı.

ABD Kara Kuvvetleri, General Dynamics Kara Sistemleri Şirketi ile kısa menzilli hava savunma sistemleri (IM-SHORAD) üretimi için 1 milyar 219 milyon 170 bin 958 dolarlık anlaşma imzaladı.

Bu sistemlerde Leonardo DRS ve Raytheon Stinger füzelerinin de kullanılacağı bildirildi.

İki parti halinde üretilecek olan hava savunma sistemlerinin üretiminin 30 Eylül 2025'te tamamlanması bekleniyor.

Stryker tipi zırhlı araçlara monte edilecek olan sistemlerin, helikopter, alçak irtifadan uçan uçak ve roket saldırılarına karşı ABD güçlerini korumak üzere sipariş verildiği belirtiliyor.

ABD askerleri özellikle de son zamanlarda Irak'ta, İran yapımı kısa menzilli roket saldırılarına da maruz kalıyordu.

Uluslararası Stratejik Araştırmalar Enstitüsünün Rusya'ya ilişkin bir çalışmasında, Moskova'nın alçak irtifa ve kısa menzilli silah kapasitesini Soğuk Savaş döneminin çok üstüne çıkardığı değerlendirmesinin, ABD ordusunu kısa menzilli füze savunma sistemi teminine yönelttiği ifade ediliyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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