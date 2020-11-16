ABD ordusu Trump'tan Afganistan ve Irak'ta asker çekme talimatı bekliyor
HABER SON DAKİKA KORONAVİRÜS MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ

ABD ordusu Trump'tan Afganistan ve Irak'ta asker çekme talimatı bekliyor

16.11.2020 23:09 | Son Güncelleme: 16.11.2020 23:12
ABD ordusu Trump'tan Afganistan ve Irak'ta asker çekme talimatı bekliyor

ABD ordusunun, Başkan Donald Trump'ın bu hafta içerisinde Irak ve Afganistan'daki kuvvetlerin bir kısmının çekilmesi için emir vermesini beklediği bildirildi.

ABD ordusunun, Başkan Donald Trump'ın bu hafta içerisinde Irak ve Afganistan'daki kuvvetlerin bir kısmının çekilmesi için emir vermesini beklediği bildirildi.

Amerikan CNN televizyonuna konuşan savunma yetkilileri "bu hafta içinde" Pentagon'a Irak ve Afganistan'daki güçlerin bir kısmının daha çekilmesi emrinin gelmesini beklediklerini söyledi.

Yetkililer, Pentagon'un, komutanlara 15 Ocak'a kadar Irak ve Afganistan'daki asker sayısını 2 bin 500'e indirmek için planlama yapma emri verdiğini ileri sürdü.

ABD Savunma Bakanlığı ve Genelkurmay Başkanlığı bu konudaki soruları yanıtlamaktan kaçındı.

Trump'ın gelecek yılın başlarında Afganistan'daki askerlerin sayısını 2 bin 500 civarına çekmesi bekleniyordu ancak 3 Kasım'da Başkanlık seçimini rakibi Demokrat Joe Biden'a karşı kaybetmesi üzerine bu süreci hızlandırabileceği de konuşuluyor.

Trump, ekim ayında Twitter hesabından "Yıl başına kadar Afganistan'da az sayıdaki cesur erkek ve kadın askerlerimizi eve getirmiş olmalıyız." paylaşımında bulunmuştu.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

İlgili Haberler

Dr. Orçun Selçuk: 'ABD seçimi aslında Trump ve anti-Trump taraftarları arasında gerçekleşti'
Dr. Orçun Selçuk: "ABD seçimi aslında Trump ve anti-Trump taraftarları arasında gerçekleşti"
Son dakika: Yürüme zorluğu çeken engelli çocuğu için destek bekliyor
Son dakika: Yürüme zorluğu çeken engelli çocuğu için destek bekliyor
Yücel Artantaş: 'Ermeni ordusu yenilmiştir boşuna askerleri ölmesin'
Yücel Artantaş: "Ermeni ordusu yenilmiştir boşuna askerleri ölmesin"
Haber Yorumları
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.

Manşet

Haberler

Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya Gündem
Gündem Ümit Özdağ Ersin Tatar Haydar Akar Abdülhamit Gül Mustafa Varank
Magazin Sinan Akçıl Didem Soydan Aydemir Akbaş Aras Bulut İynemli
Spor Şenol Güneş Deniz Türüç Mustafa Cengiz Lewis Hamilton Sebastian Vettel
Daha Fazla Milli Medya Kamera İngiltere
Antoloji.com Hastane.com.tr Intersinema.com Yenikadin.com
Haberler.com Ios Uygulaması Haberler.com Android Uygulaması Haberler.com Huawei Uygulaması
Şu an buradasınız: ABD ordusu Trump'tan Afganistan ve Irak'ta asker çekme talimatı bekliyor - Haber
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 16.11.2020 23:20:16. #1.14#
title