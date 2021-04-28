ABD ordusu özel kuvvet "SEAL" takımlarını Çin ve Rusya'ya karşı yeniden yapılandırıyor
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ABD ordusu özel kuvvet "SEAL" takımlarını Çin ve Rusya'ya karşı yeniden yapılandırıyor

ABD ordusu özel kuvvet 'SEAL' takımlarını Çin ve Rusya'ya karşı yeniden yapılandırıyor
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD Donanmasına bağlı özel kuvvet birlikleri Deniz, Hava Kara Takımlarının (SEAL), büyük güç rekabeti kapsamında Çin ve Rusya ile mücadele edecek şekilde yeniden yapılandırılacağı bildirildi.

ABD Donanmasına bağlı özel kuvvet birlikleri Deniz, Hava Kara Takımlarının (SEAL), büyük güç rekabeti kapsamında Çin ve Rusya ile mücadele edecek şekilde yeniden yapılandırılacağı bildirildi.

Associated Press (AP) haber ajansına konuşan Deniz Özel Muharebe Komutanı Tuğamiral H. Wyman Howard, ağırlıklı olarak terörle mücadele operasyonlarında kullanılan SEAL takımlarının bundan sonra başta Çin ve Rusya'ya karşı olmak üzere küresel güç rekabetinde daha karmaşık ve ölümcül operasyonlara hazırlamak üzere yeniden yapılandırılacağını söyledi.

Howard, SEAL takım adedinin yüzde 30 azaltılacağını ancak takımlardaki asker sayısının artırılacağını belirtti.

Takımların uzunca bir süre terörle mücadele operasyonlarında kabiliyetlerini geliştirdiğini ifade eden ABD'li amiral, "Bunların çoğu (büyük güç rekabetine) transfer edilebilir kabiliyetler ama şu anda bizimle eşdeğer tehditlere karşı operasyon yapmak için kendimizi geliştirmeliyiz. Kabiliyetlerimizdeki boşlukları anlamak ve bu tehditlere karşı nasıl ayakta kalacağımızı anlamak için kendimizi zorluyoruz." diye konuştu.

Howard, SEAL takımlarını büyüterek bu takımların siber, elektronik harp ve insansız araçları eş zamanlı olarak kullanabilecek bir kabiliyete eriştirmeyi hedeflediklerini kaydetti.

Adları özellikle de Orta Doğu'da birçok skandal insan hakları ihlallerine karışan bu takımların aynı zamanda daha kapsamlı bir taramadan geçirileceğini anlatan Tuğamiral Howard, SEAL takımlarının sayısını azaltarak daha az komutanla daha kontrol edilebilir bir SEAL gücü elde etmeyi hedeflediklerini sözlerine ekledi.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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