- ABD Ordusu New York'ta Sokağa İndi
ANA SAYFA KORONAVİRÜS SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ TÜMÜ
Haberler ›› Güncel ›› - ABD Ordusu New York'ta Sokağa İndi - Haberler
Amerika Birleşik Devletleri, Çin Halk Cumhuriyeti, New York, Güncel

- ABD Ordusu New York'ta Sokağa İndi

- ABD Ordusu New York'ta sokağa indi ABD Ordusu, New York'ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otel ve yurtları hastanelere dönüştürmek için sokağa indi.

22.03.2020 20:09 | Son Güncelleme: 22.03.2020 20:10
- ABD Ordusu New York'ta Sokağa İndi

- ABD Ordusu New York'ta sokağa indi

WASHINGTON - ABD Ordusu, New York'ta korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otel ve yurtları hastanelere dönüştürmek için sokağa indi.

Çin'nin Wuhan kentinde ortaya çıkan ve tüm dünyayı etkisi altına alan korona virüs salgınıyla mücadele etmek amacıyla ülkeler tedbirlerini arttırmaya devam ediyor. ABD eyaletleri içinde korona virüsünden en fazla etkilenen eyalet New York oldu. ABD'nin New York eyaletinde Amerikan Ordusunun Ulusal Muhafız birlikleri, korona virüs salgınıyla mücadele kapsamında otelleri, kolej yurtlarını ve spor sahalarını yoğun bakım ünitesine benzer tıbbi tesislere dönüştürmek için sokağa indi. ABD Ordusu Mühendis Birliği, otellerde bulunan 10 bin civarında odayı yoğun bakım ünitesine dönüştürmeyi planlıyor.

New York'ta korona virüs salgınının yayılmasını önlemek için feribot seferleri da sınırlandırıldı. New York'ta korona virüs vakası toplam 15 bin 168'e, hayatını kaybedenler ise 114 kişiye yükseldi.

- ABD Ordusu New York'ta Sokağa İndi

Kaynak: İHA

Haberin Videosu:

- ABD Ordusu New York'ta Sokağa İndi

Paylaş
Google'da Takip Et Facebook'ta Paylaş! Twitter'da Paylaş! Whatsapp'da Paylaş! Instagram Sayfası

Güncel Manşet

Haberler

İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor Haberler
İtalya'da bilanço kötü! Ölü sayısı 6 bine yaklaşıyor
AB'nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı Haberler
AB'nin önde gelen ülkesi salgına karşı 2 kişinin bir araya gelmesini yasakladı
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar 'Vaka sayısı saklanıyor' dedi Haberler
Sadece bir kişinin öldüğü ülkede doktorlar "Vaka sayısı saklanıyor" dedi
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek Haberler
3 otomobil devi koronavirüs için tıbbi ventilatör üretecek
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti Haberler
Komşumuz, koronavirüsten korunmak için sokağa çıkma yasağı ilan etti
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı Haberler
ABD'de korona bilançosu ağırlaşıyor! Ölü ve vaka sayısı arttı
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Diyanet'ten salgına karşı defin açıklaması: Uzaktan su tutulabilir, tabutla defnedilebilir
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Son Dakika: THY, 5 nokta hariç tüm yurt dışı seferlerini 17 Nisan'a kadar durdurdu
Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi
Kemal Kılıçdaroğlu, maskeyle katıldığı cenazede kız kardeşini toprağa verdi
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
Cumhurbaşkanı Erdoğan'dan koronavirüs mesajı: Evlerimizde kalalım, mücadelemiz güçlü şekilde sürsün
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
İyileşen korona hastasının akciğerinde sıvı veya parçacık dolu keseler bulundu
'Evde kalın, temas etmeyin' çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti
"Evde kalın, temas etmeyin" çağrılarına rağmen bir grup Zeytinburnu'nda halay çekti
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
Meteoroloji'den 10 il için sağanak yağış uyarısı
BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir
BM'den Gazze'de koronavirüs tehlikesine karşı uyarı: Korkutucu sonuçları olabilir
Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı
Yunan Kathimerini gazetesi, yayınladığı koronavirüs karikatürüyle Müslümanları hedef aldı
Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı
Bakan Koca, anneleri sağlıkçı babaları asker olan çocukların mesajını paylaştı
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Yüz yüze eğitime verilen 1 haftalık aranın ardından uzaktan eğitim yarın başlıyor! İşte tüm detaylar
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
Fransa'da yeni tip koronavirüs salgını nedeniyle bir doktor hayatını kaybetti
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
İngiltere'de korona virüs nedeniyle bir Türk vatandaşı daha hayatını kaybetti
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor
Antalyalı esnaf, koronavirüse karşı madeni paraları fırında dezenfekte ediyor
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Selçuk Bayraktar'dan koronavirüsle mücadeleye destek! 250 adet solunum cihazı siparişi verdi
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlı Cevriye Nine: Ben aslında 61 yaşındayım dedem büyük yazdırmış
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
İstanbul'da yaşlı adam yemin edilerek uyarılmasına rağmen istifini bozmadan oturmaya devam etti
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya çıktı
Dünyanın en zengin Yahudi ailesi Rockefeller'in 10 yıl önceki raporunda koronavirüsü birebir anlattığı ortaya...
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Sokağa çıkma yasağına uymayan yaşlılar, çevredeki binalardan gelen müdahaleyle neye uğradığını şaşırdı
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı
Ünlü iş insanı ve eski Beşiktaş yöneticisi Numan Ceyhan ile eşi koronavirüse yakalandı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Güzel oyuncu Bensu Soral kardeşiyle koronavirüs selamlaşma dansı yaptı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Karantina kuralına uymayanlara ilk ceza kesildi! Konyalı çifte 6 bin 300 lira para cezası uygulandı
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son Dakika: Sağlık çalışanları; Marmaray, Başkentray ve İzban'dan bugün itibarıyla ücretsiz yararlanacak
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Son Dakika: İspanya'da koronavirüs sebebiyle hayatını kaybedenlerin sayısı 1720'ye yükseldi
Haber Hakkımızda Reklam Webmaster İşbirliği Künye İletişim RSS Sitene Ekle
Haberler.com Facebook Sayfası Haberler.com Twitter Sayfası Haberler.com Instagram Sayfası
Haber Son Dakika Güncel Haberler Yerel Haberler Foto Galeri
Haberler Ekonomi Spor Magazin Dünya
Politika Özgür Özel Murat Kurum Fahrettin Koca İçişleri Bakanı Kemal Kılıçdaroğlu
Magazin James Bond Ender Saraç Şeyma Subaşı Yılmaz Erdoğan
Spor Falcao Ersun Yanal Burak Yılmaz Bülent Uygun Fernando Muslera
Daha Fazla Polis Fransa Beşiktaş Futbolcu
Şu an buradasınız: - ABD Ordusu New York'ta Sokağa İndi - Haberler
Sitemizde yayınlanan haberlerin telif hakları haber kaynaklarına aittir, haberleri kopyalamayınız.

[Kullanım Şartları] - [Hata Bildir] 22.3.2020 20:33:02. #1.15#
title