ABD ordusu için çalışan Afganların tahliyesi temmuz sonunda başlıyor
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ABD ordusu için çalışan Afganların tahliyesi temmuz sonunda başlıyor

ABD ordusu için çalışan Afganların tahliyesi temmuz sonunda başlıyor
Anadolu Ajansı / Kasım İleri - Haberler | Güncel

ABD yönetiminin 20 yıllık Afganistan işgali sırasında ABD güçleri için çalışan Afganların ülkeden tahliyesine temmuz ayının son haftasında başlanacağı bildirildi.

ABD yönetiminin 20 yıllık Afganistan işgali sırasında ABD güçleri için çalışan Afganların ülkeden tahliyesine temmuz ayının son haftasında başlanacağı bildirildi.

Associated Press (AP) haber ajansının ismini açıklamak istemeyen bir Amerikalı yetkiliye dayandırdığı haberinde, söz konusu tahliyeye Müttefikler Sığınağı Operasyonu isminin verildiğini ve bu kapsamdaki uçuşların gelecek hafta başlayacağını söyledi.

Yetkili, bu uçuşlarda ilk önce ABD'de ikamet başvurusu sürecinde olan özel göçmen vizesi başvuru sahiplerinin tahliye edileceğini dile getirdi.

ABD, 29 Şubat 2020'de Taliban'la yaptığı anlaşma üzerine 24 Nisan 2021'de itibaren Afganistan çekilme sürecini başlatmıştı.

ABD Merkez Kuvvetler Komutanlığı (CENTCOM) son açıklamasında ABD'nin çekilme sürecinin yüzde 95'inin tamamlandığını duyurmuştu.

Çekilme süreci hızla devam ederken 20 yıllık işgal boyunca ABD'ye çeşitli şekillerde destek veren Afganların ülkeden çıkarılması konusunda tartışmalar başlamıştı.

ABD Başkanı Joe Biden, ABD ordusunun geri çekilmesinden önce ABD ordusuna yardım eden Afganların tahliyesi konusunda Kongrenin baskısına maruz kalmıştı.

Beyaz Saray, geçen haftalarda bir grup Kongre üyesine bu konudaki planları hakkında brifing vermişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Kasım İleri

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