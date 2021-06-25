ABD ordusu için çalışan Afgan tercümanlardan "göçmen vizesi" protestosu

Afganistan'daki ABD birlikleri için tercüman olarak çalışan bir grup Afgan, Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvurularının bürokratik süreç nedeniyle reddedilmesine tepki gösterdi.

Afganistan'daki ABD birlikleri için tercüman olarak çalışan bir grup Afgan, Özel Göçmen Vizesi (SIV) başvurularının bürokratik süreç nedeniyle reddedilmesine tepki gösterdi.

Kabil'deki ABD Büyükelçiliği önünde toplanan protestocu tercümanlar, ABD askerleri Afganistan'dan çekildikten sonra Taliban tarafından hedef alınmayacaklarına dair güvence verilmiş olsa bile hayatlarından endişe ettiklerini dile getirdi.

Protestoculardan Omid Mahmoodi, ABD Başkanı Joe Biden'ın dün yaklaşık 20 yıldır ABD ordusuna yardım eden Afganların geride bırakılmayacağına dair verdiği sözün kendilerini etkilemediğini belirterek, "Yalan söylediğini düşünüyoruz. Zaman tükeniyor." dedi.

Taliban'ın güçlü olduğu bölgelerden Helmand'da çalışan Hizat Şah, Amerikalılarla birlikte zırhlı araca her adım attığında hayatını riske ettiğini söyledi. Şah, Taliban tarafından geçen ay yapılan, Amerikalılarla çalışan veya Batı çıkarlarına yardım edenlerden intikam alınmayacağına dair açıklamaya da güvenmediğini ifade etti.

Tercümanlar, durumun kendileri için kötüye gittiğini vurguladı.

"Geri çekilme tamamlanmadan bu kişileri Afganistan dışına çıkarmış olacağız"

Beyaz Saray Sözcüsü Jen Psaki, bugün düzenlediği günlük basın toplantısında, SIV için başvuruda bulunan Afgan çevirmenlerin durumunun ele alınacağını belirterek, "Tercüman olarak çalışan SIV başvuru sahiplerini belirledik ve bizim geri çekilme sürecimiz tamamlanmadan önce bu kişileri Afganistan dışına çıkarmış olacağız. Aynı zamanda eylüle kadar bu kişilerin vize başvuruları sürecini tamamlamayı amaçlıyoruz." demişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / İbrahim Hakkı Çetinkaya