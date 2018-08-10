ABD Ordusu Göçmenlerin Askere Alınmalarını Askıya Aldı

Pentagon, ABD ordusunun göçmenlerin askere alınmalarını askıya aldığını açıkladı.

Pentagon, ABD ordusunda görev yapan göçmenlerin askerlik bahanesiyle vatandaşlık almalarının önüne geçmek için askere alınmalarını askıya aldı. Trump yönetimi ise ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce göçmen askerin sözleşmelerinin iptal edildiği belirtildi.

Trump, yönetimi geçen ay aldığı bu kararla ABD ordusunda görev yapan göçmenlerin tamamen temizleneceği yönünde çalışmaların başlatıldığını duyurmuştu.

Dönemin ABD Başkan George W. Bush, 11 Eylül saldırılarından sonra, 'Ulusal Çıkar' programı kapsamında göçmenlerin orduda göreve alınmalarının ardından hizmet karşılığı olarak vatandaşlığa geçmelerinin yolunu açmıştı. Daha sonra Başkan Barack Obama'nın, ABD'ye yasa dışı yollardan çocuk olarak getirilen genç göçmenlerin uygunlar listesine eklenmesiyle, Bush döneminde alınan kararlara destek vererek ABD ordusuna daha çok göçmen genç alarak destek vermişti. Trump yönetimi ise, ABD Savunma Bakanlığı bünyesinde görev yapan binlerce göçmen askerin sözleşmelerini iptal ederek ordudan atılacaklarını belirtiyor.

ABD'de öğrenci vizesi gibi yasal statüye sahip olanlar ve göçmen ailelerin çocuklarından ABD ordusuna 2016 yılında 5 binden fazla göçmen alındı. Şu anda 10 bin kişi hizmet veriyor. Savunma Bakanlığının verilerine göre 11 Eylül 2001'den bu yana ABD ordusunda görev yapan yaklaşık 110 bin göçmen Silahlı Kuvvetler üyesi olarak ABD vatandaşlığı kazandı. - WASHINGTON