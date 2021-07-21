ABD ordusu, Biden yönetiminde Somali'de Eş-Şebab'a yönelik ilk hava saldırısını düzenledi
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ABD ordusu, Biden yönetiminde Somali'de Eş-Şebab'a yönelik ilk hava saldırısını düzenledi

ABD ordusu, Biden yönetiminde Somali'de Eş-Şebab'a yönelik ilk hava saldırısını düzenledi
Anadolu Ajansı / Islam Doğru - Haberler | Güncel

NEW ABD ordusu, Başkan Joe Biden'in göreve gelmesinden bu yana Somali'de Eş-Şebab'a yönelik ilk kez hava saldırısı gerçekleştirdi.

NEW ABD ordusu, Başkan Joe Biden'in göreve gelmesinden bu yana Somali'de Eş-Şebab'a yönelik ilk kez hava saldırısı gerçekleştirdi.

Pentagon Sözcüsü Cindi King, yaptığı açıklamada, hava saldırısının Mogadişu'nun yaklaşık 700 kilometre kuzeydoğusundaki Galkayo bölgesinde Eş-Şebab milis gruplarına yönelik gerçekleştirildiğini bildirdi.

Açıklamada, "Eş-Şebab ve Somali güçleri arasında devam eden angajman nedeniyle saldırıdaki hasar tespiti beklemede ancak komutanlığın ilk değerlendirmesi, bu saldırı sonucunda hiçbir sivilin yaralanmadığı veya öldürülmediği yönünde." ifadesi paylaşıldı.

Saldırıyı ABD Afrika Komutanlığının (AFRICOM), Somali hükümetiyle koordineli gerçekleştirdiği kaydedildi.

ABD'nin Somali'ye yönelik en son hava saldırısı, Biden'ın yemin töreninden bir gün önce 19 Ocak'ta gerçekleştirilmişti.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru

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