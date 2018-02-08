ABD Öncülüğündeki Koalisyon Suriye'de Rejim Güçlerine Hava Saldırısı Düzenledi

Suriye'de ABD öncülüğündeki uluslararası koalisyon, Beşar Esad'a bağlı güçlerin Suriye Demokratik Güçleri'ne (SDG) saldırı düzenlemesi üzerine, rejim güçlerine hava saldırısı düzenlediklerini açıkladı.

Koalisyondan gelen açıklamaya göre, bazı Amerikan askerleri de Fırat Nehri'nin doğusunda olan Deyr ez Zor kentindeki SDG merkezine saldırı düzenlendiği sırada oradaydı.

Reuters haber ajansına konuşan Amerikalı bir yetkili, koalisyonun düzenlediği hava saldırısında rejim güçlerine bağlı en az 100 savaşçının hayatını kaybettiğini söyledi.

İsmini vermek istemeyen yetkili, hava saldırısına 500 muhalif gücün katıldığını, bu kişilerin de topçu atışları, tanklar, çok namlulu roket atar sistemleri ve havan toplarıyla desteklendiğini söyledi.

Reuters, bu bilgilerin saldırının büyüklüğünü gösterdiğini yazdı.

Yetkilinin verdiği bilgiye göre saldırıda ölen ya da yaralanan Amerikalı asker olmadı.

Yetkili, saldırıda bir SDG savaşçısının yaralandığını söyledi.

Rejim güçlerinin saldırısında, Suriye Demokratik Güçleri'nin Deyr ez Zor'daki ana merkezinin hedef alındığı belirtiliyor.

Aynı yetkili "Rejim yanlısı güçlerin, SDG'nin IŞİD'den Eylül 2017'de özgürleştirdiği toprakları ele geçirmeye çalıştığını tahmin ediyoruz" dedi.

Esad yanlısı güçlerin, "IŞİD'in 2014-2017 yılları arasında ana gelir kaynağı olan petrol sahalarını ele geçirmeye çalışıyor olmalarının muhtemel olduğunu" söyledi.

Amerikalı yetkili, uluslararası koalisyonun bölgede SDG güçlerinin varlığına ilişkin Rus yetkilileri olayın çok öncesinden uyardığını da kaydetti.

Yetkili "Koalisyon güçleri engellenen saldırı (rejim güçlerinin saldırısını kastediyor) öncesinde, sırasında ve sonrasında Rus mevkidaşlarıyla iletişim halindeydiler" dedi.