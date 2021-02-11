ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de İran destekli terörist grupları vurdu: 12 ölü
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ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de İran destekli terörist grupları vurdu: 12 ölü

11.02.2021 17:53 | Son Güncelleme: 11.02.2021 17:56
ABD öncülüğündeki koalisyon, Suriye'de İran destekli terörist grupları vurdu: 12 ölü

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı gruplara ait bir konvoya düzenlediği hava saldırısında 12 terörist öldü.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçlerinin, Suriye'nin doğusundaki Deyrizor ilinde Beşşar Esed rejimi saflarında yer alan İran destekli yabancı gruplara ait bir konvoya düzenlediği hava saldırısında 12 terörist öldü.

AA'nın yerel kaynaklardan edindiği bilgiye göre, ABD öncülüğündeki koalisyon güçlerine ait savaş uçağı, Irak üzerinden Suriye'nin Deyrizor'un doğusuna giriş yapan İran destekli yabancı terörist gruplara ait bir askeri konvoyu hedef aldı.

Saldırıda İran Devrim Muhafızları Ordusu'nun emrindeki yabancı gruplara mensup 12 terörist öldü.

İran destekli grupların Deyrizor'daki varlığı

Suriye-Irak sınırındaki Deyrizor, İran'dan Lübnan'a uzanan kara bağlantısını sağlayan kent konumunda bulunuyor. Irak ve Ürdün'den gelen boru hatları ve ticaret yolları da bu kentten geçiyor.

Deyrizor il merkezi, batısı ve doğusundaki bazı bölgeler, İran destekli grupların ve Rusya'nın yardımıyla Kasım 2017'de DEAŞ'ın çekilmesinin ardından Esed rejiminin eline geçti.

Rejimin kara gücü haline gelen İran destekli yabancı terörist gruplar, yoğun şekilde Deyrizor'da varlık gösteriyor.

Sünni Arapların yaşadığı Deyrizor'da konuşlu İran, Irak, Lübnan, Afganistan ve Pakistan kökenli grupları, İran Devrim Muhafızları Ordusu mensupları komuta ediyor.

Fırat Nehri'nin doğusunda kalan Deyrizor toprakları ise ABD destekli terör örgütü YPG/PKK'nın işgalinde bulunuyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Ethem Emre Özcan

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