ABD öncülüğündeki koalisyon, Musul'daki Kayyara Üssü'nden çekildi
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Musul'daki Kayyara Askeri Üssü'nü Irak ordusuna teslim etti.
26.03.2020 12:58 | Son Güncelleme: 26.03.2020 12:58
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon güçleri, Musul'daki Kayyara Askeri Üssü'nü Irak ordusuna teslim etti.
Musul'da Kayyara Üssü'nde gerçekleşen devir teslim töreninde Irak Ulusal Operasyonlar Merkezi Kıdemli Komutanı Korgeneral Muhammed Fazıl Abbas hazır bulundu.
19 Mart'ta Enbar'daki el- Kaim Askeri Üssü'nden de çekilen koalisyon güçlerinin gelecek günlerde Kerkük'teki K1 Askeri Üssü'nden de çekilmesi bekleniyor.
Dönemin Irak Başbakanı Haydar el-İbadi, Aralık 2017'de ülke topraklarının DEAŞ'tan tamamen temizlendiğini duyurmuştu.
Kaynak: AA