ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Peşmergeye askeri yardım
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ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Peşmergeye askeri yardım

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Peşmergeye askeri yardım
Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan - Haberler | Güncel

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine askeri araç yardımında bulundu.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyon, Irak Kürt Bölgesel Yönetimi'ne (IKBY) bağlı Peşmerge güçlerine askeri araç yardımında bulundu.

Koalisyon güçleri, Erbil'de düzenlenen devir teslim töreniyle Peşmerge Bakanlığına 70 civarında yeni araç verdi.

Törende sergilenen araçlar arasında Humvee türü zırhlı araç, tanker ve askeri kamyonlar olduğu görüldü.

Söz konusu yardımın, Irak Başbakanı Mustafa el-Kazımi'nin "terör örgütü DEAŞ ile mücadele için ABD'li askerlerin Irak'taki varlığına ihtiyaç kalmadığını" söylemesinin ardından gelmesi dikkati çekti.

ABD Başkanı Joe Biden ile bir araya gelmek için Washington'a hareket eden Kazımi, dün ABD'li askerlerin Irak'taki varlığı hakkında açıklamalarda bulunmuştu. Kazımi, Irak güvenlik güçleri ve ordusunun, ülkeyi ABD öncülüğündeki koalisyon askerleri olmadan koruyabilecek durumda olduğunu belirtmişti.

ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Peşmergeye askeri yardım
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Peşmergeye askeri yardım
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Peşmergeye askeri yardım
ABD öncülüğündeki DEAŞ karşıtı koalisyondan Peşmergeye askeri yardım

Kaynak: Anadolu Ajansı / Bekir Aydoğan

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