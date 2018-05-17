ABD Öncü Göstergeler Endeksi Nisan'da Yüzde 0.4 Artışla 109.4

– ABD'de öncü göstergeler olarak da bilinen Conference Board Leading Economic Index (LEI) Nisan'da yüzde 0.4 artışla 109.4 düzeyine yükseldi.

Endeks Şubat'ta yüzde 0.7, Mart'ta yüzde 0.4 yükselmişti.

Yapılan açıklamada ABD ekonomisinin 2018'in ikinci yarısında da güçlü büyümesini sürdüreceğinin öngörüldüğü belirtildi.

Rastlantısal endeks Nisan'da yüzde 0.3 artışla 103.5'e yükselirken, gecikme endeksi ise yüzde 0.3 gerileyerek 104.7 düzeyine indi. - İstanbul