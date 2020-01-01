ABD: Ölümlü kazada Tesla'nın 'Autopilot' modunun rolü araştırılacak
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ABD: Ölümlü kazada Tesla'nın 'Autopilot' modunun rolü araştırılacak

Amerika Birleşik Devletleri'nde kendi kendine giden "Autopilot" özelliğine sahip bir Tesla aracının ölümcül bir kazaya sebep olması yetkili kurumları harekete geçirdi.ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi, Tesla'nın Autopilot fonksiyonunun kazaya sebep olup olmadığını araştıracak.

01.01.2020 18:52 | Son Güncelleme: 01.01.2020 18:52
ABD: Ölümlü kazada Tesla'nın 'Autopilot' modunun rolü araştırılacak

'nde kendi kendine giden "Autopilot" özelliğine sahip bir Tesla aracının ölümcül bir kazaya sebep olması yetkili kurumları harekete geçirdi.


ABD Ulusal Karayolu Trafik Güvenliği İdaresi (NHTSA), 29 Aralık'ta Los Angeles'de bir Tesla Model S aracının sebep olduğu ölümlü kazanın araştırılacağını açıkladı. Kurum, Tesla'nın Autopilot fonksiyonunun kazaya sebep olup olmadığını araştıracak. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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