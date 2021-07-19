ABD, nükleer müzakereler başarısız olursa İran'ın Çin'e yönelik petrol satışlarını hedef alacak

NEW ABD'nin, devam eden 2015 nükleer anlaşmasına geri dönüş müzakerelerinin başarısız olması halinde İran'ın bu ülkenin Çin'e yaptığı petrol satışına yönelik daha sıkı yaptırımlar getirmeyi planladığı belirtildi.

NEW ABD'nin, devam eden 2015 nükleer anlaşmasına geri dönüş müzakerelerinin başarısız olması halinde İran'ın bu ülkenin Çin'e yaptığı petrol satışına yönelik daha sıkı yaptırımlar getirmeyi planladığı belirtildi.

Wall Street Journal'ın ABD'li yetkililere dayandırdığı haberinde, Tahran yönetimini devam eden müzakereleri neticelendirmek veya başarısız olması halinde cezalandırmak için yeni alternatifler üzerinde çalışıldığı ifade edildi.

Haberde, düşünülen planlardan birinin, Çin'e yönelik günde tahmini 1 milyon varil ham petrol ihracatını sağlayan nakliye ağlarını hedef alacak yeni yaptırımlar getirerek, İran'ın kritik gelir kaynağını kesmek olduğu bildirildi.

Bir yetkilinin, "İran ekonomisine uygulanacak çok fazla yaptırım kalmadı. İran'ın Çin'e petrol satışı tek ödül." ifadesine yer verilen haberde, müzakerelerin neticesiz kalması halinde mevcut yaptırımların sürmesinin üstüne ek olarak düşünülen bu alternatifin şu an için kenarda bekletildiğine dikkat çekildi.

Müzakereler çıkmaza girmişti

Avrupalı tarafların da katıldığı Avusturya'nın başkenti Viyana'da yaklaşık 3 aydır devam eden müzakereler, 19 Haziran'da İran'da yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimlerini muhafazakar aday İbrahim Reisi'nin kazanmasıyla çıkmaza girmişti.

Seçilmiş başkan Reisi, ABD yaptırımları kapsamlı bir şekilde kaldırılmadıkça Tahran'ın Nükleer anlaşmaya yanaşmayacağını açıklamıştı.

Washington da bu ön şartın kabul edilemez olduğunu belirterek, "müzakerelerin sonsuza kadar devam edemeyeceği" uyarısında bulunmuştu.

Trump yönetimi, İran'ın nükleer programını sınırlandıran anlaşmadan ayrılmıştı

İran ile ABD, Çin, Fransa, Almanya, Rusya ve İngiltere arasında 2015'te uluslararası yaptırımların kaldırılması karşılığında Tahran'ın nükleer faaliyetlerinin düzenlendiği ve denetim altına alındığı bir anlaşma imzalanmıştı.

Eski ABD Başkanı Donald Trump'ın göreve gelmesinin ardından Washington, 8 Mayıs 2018'de nükleer anlaşmadan tek taraflı çekilerek, İran'a yeniden yaptırım uygulamaya başlamıştı.

Anlaşmanın tarafı Avrupa ülkelerinden beklediği desteği alamayan İran, 8 Mayıs 2019'da anlaşmadaki çıkarları sağlanıncaya dek, 2 aylık sürelerle, taahhütlerini azaltma sürecine gideceğini açıklamıştı.

Tahran, 5 Ocak 2020'de anlaşmadaki taahhütlerini tamamen durdurmuş ve yüksek düzeyde uranyum zenginleştirme işlemine imkan tanıyacak gelişmiş santrifüjleri kullanmak dahil bir dizi adım atmıştı.

Viyana'da yaklaşık 3 aydır İran nükleer anlaşmasının tam olarak uygulanması ve ABD'nin anlaşmaya dönüşünün ele alındığı görüşmelerde, İran ile ABD arasında dolaylı müzakereler yürütülüyor.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Islam Doğru