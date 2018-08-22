ABD'nin "Yüzyılın Anlaşması" Planında Takvim Belirlenmedi

ABD Ulusal Güvenlik Danışmanı John Bolton, Washington yönetiminin, İsrail-Filistin sorununa çözüm amaçlı ilan etmeyi planladığı "Yüzyılın Anlaşması" projesinin uygulanmasına ilişkin bir takvim belirlenmediğini belirtti.

İsrail'in "Kanal 7" televizyonunun haberine göre, Bolton, Kudüs ziyareti çerçevesinde King David Oteli'nde bir basın toplantısı düzenledi.

Bolton, ABD'nin sunduğu "Yüzyılın Anlaşması" kapsamında görüşmelerin devam ettiğini, ancak planın tam olarak ne zaman açıklanacağına ilişkin henüz bir karar alınmadığını ifade etti.

Planla ilgili yürütülen takip süreci neticesinde bölgedeki ilişkilerde çok fazla ilerleme kaydedildiğini düşündüğünü söyleyen Bolton, "İran anlaşmasının başarısızlıkla sonuçlandığının kabulüyle Ortadoğu'da büyük stratejik coğrafi değişimler yaşandı. Bu kabul, İsrail ve çoğu komşu Arap ülkesi arasındaki ilişkiler için hiç kimsenin yıllardır tahmin etmediği bir düzenleme imkanı veriyor." diye konuştu.

Bolton, planın uygulanma tarihine ilişkin de şimdiye kadar bir karar verilmediğinin altını çizdi.

İsrail'e pazar günü gelen Bolton, aynı gün akşam saatlerinde Başbakan Binyamin Netanyahu ile bir araya gelmişti. Bolton, dün ise ABD'nin Kudüs'teki yeni büyükelçiliğini ziyaret etmişti.

"Yüzyılın Anlaşması"?

ABD Başkanı Donald Trump'ın İsrail-Filistin meselesinin çözümü konusunda ortaya attığı "Yüzyılın Anlaşması" isimli planın, Filistin devletini kurmak için Sina topraklarının bir bölümünün alınmasını öngördüğü ileri sürülüyor.??

Trump'ın damadı ve danışmanı Jared Kushner ile Uluslararası Müzakereler Özel Temsilcisi Jason Greenblatt, "??Yüzyılın Anlaşması" planını görüşmek üzere haziranda Ortadoğu turuna çıkmış, Ürdün, Suudi Arabistan, Mısır, Katar ve İsrail'i ziyaret etmiş ancak Filistinli yetkililerle herhangi bir görüşme yapmamıştı.??

İsrail'in HaYom gazetesi, "Suudi Arabistan, Birleşik Arap Emirlikleri, Mısır ve Ürdün liderlerinin, Kushner'e Yüzyılın Anlaşması planına destek verdiklerini açıkladıklarını" duyurmuştu.??

Filistin Devlet Başkanı Mahmud Abbas, ABD Başkanı Trump'ın Aralık 2017'deki Kudüs kararından sonra ABD'nin İsrail-Filistin sorununda ara buluculuk rolünü kaybettiğini ve ABD'li hiçbir yetkiliyle görüşmeyeceğini belirtmişti.??

Filistin Kurtuluş Örgütü Genel Sekreteri ve Filistin Başmüzakerecisi Saib Ureykat da "Kushner ve Greenblatt'ın Ortadoğu turunun Batı Şeria'da siyasi rejimi değiştirme ve Filistin yönetimini devirme girişiminin tanıtımı" olduğunu ifade etmişti.