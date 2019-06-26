ABD'nin 'Yüzyılın Anlaşması' planına Suudi Arabistan'dan destek

Uluslararası Para Fonu (IMF) Başkanı Christine Lagarde, ABD öncülüğünde İsrail-Filistin meselesine çözüm amacıyla başlatılan "Yüzyılın Anlaşması" girişiminin ilk ayağını oluşturan ekonomi çalıştayında konuşma yaptı.

Filistinlilerin "İsrail lehine Filistin'e ödenecek rüşvet" olarak nitelendirdiği 50 milyar dolarlık planla ilgili değerlendirmede bulunan Lagarde, söz konusu girişimin Gazze ve Batı Şeria'da ekonomik büyüme ile işe odaklanması gerektiğini söyledi. Euronews.com'da Görüntüle