04.09.2019 16:46

ABD'nin yeni Büyükelçisi David Satterfield Anıtkabir'de

ANKARA - Amerika'nın yeni Ankara Büyükelçisi David Satterfield Anıtkabir'i ziyaret ederek Ata'nın huzuruna çıktı.

ABD Senatosu, Başkan Donald Trump'ın Ankara Büyükelçiliği'ne aday gösterdiği David Satterfield Anıtkabir'i ziyaret ederek Atatürk'ün huzuruna çıktı. Aslanlı Yol'da Satterfield'in önderliğinde yürüyen Amerikan heyeti daha sonra Ata'nın naaşının bulunduğu mozoleye çelenk bıraktı. Saygı duruşunun ardından şeref defteri yeni Büyükelçi Satterfield tarafından imzalandı. Satterfield şeref defterine, "Mustafa Kemal Atatürk'ün mirası bir ilham kaynağıdır. Atatürk, demokratik değerlerin takipçisi olmuş ve modern Türkiye'nin insanlarının seslerine kulak vermiştir. Onun hatırası, tüm dünyada kıymetli bir hazine olarak görülmektedir. Türkiye, Avrupa ve dünya açısından önem arz eden bir dönenme, Amerika Birleşik Devletleri'ni Ankara'da temsil etmekten onur duyuyorum. Türkiye, Amerika'nın stratejik ortağı ve NATO müttefikidir. Cumhuriyetin kuruluşundan buna yana sahip olduğumuz bu önemli ilişki, bundan sonra da devam edecektir. Ortak hedeflerimiz doğrultusunda birlikte çalışmak için sabırsızlanıyorum" yazdı.

Anıtkabir ziyareti, Satterfield'in Anıtkabir müzesinin gezilmesi ile devam etti. Heyet ardından Anıtkabir'den ayrıldı.

Kaynak: İHA