ABD'nin yeni Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi David Satterfield olacak - Haberler
HABER SON DAKİKA MAGAZİN SPOR EKONOMİ İNDİRİM KUPONLARI TÜMÜ
Üye Girişi
Haberi Paylaş

ABD'nin yeni Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi David Satterfield olacak

ABD'nin yeni Afrika Boynuzu Özel Temsilcisi David Satterfield olacak
AA / Hakan Çopur - Haberler | Güncel

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin yeni Afrika Boynuzu Özel Temsilcisinin David Satterfield olacağını duyurdu.

ABD Dışişleri Bakanı Antony Blinken, ABD'nin yeni Afrika Boynuzu Özel Temsilcisinin David Satterfield olacağını duyurdu.

Dışişleri Bakanı Blinken, yazılı bir açıklamayla ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini yeni Büyükelçi Jeff Flake'e devredecek olan Satterfield'ın ilerleyen günlerde yeni görevine başlayacağını belirtti.

Afrika Boynuzu Özel Temsilciliğini 23 Nisan 2021'den bu yana sürdüren Jeffrey Feltman'ın görevinin sona ermesiyle Satterfield'ın bu koltuğa oturacağını kaydeden Blinken, istikrarsızlığın arttığı bölgede Satterfield gibi kıdemli bir diplomatın sorunlara çözüm bulmada önemli rol oynayacağını belirtti.

Yaklaşık 9 aydır bu görevi yürüten Feltman'ın görev süresi boyunca Etiyopya ve Sudan'daki krizler öne çıkmıştı.

Haziran 2019'dan bu yana ABD'nin Ankara Büyükelçiliği görevini yürüten Satterfield'ın ise kısa süre içinde görevi yeni Büyükelçi Jeff Flake'e devretmesi bekleniyor. Satterfield daha önce Irak, Lübnan, Tunus, Suriye ve Suudi Arabistan'da görev yapmıştı.

Son dakika haber... Blinken, ABD'nin Kazakistan'ın anayasal kurumlarına tam desteğini yineledi

Son dakika haber... Blinken, ABD'nin Kazakistan'ın anayasal kurumlarına tam desteğini yineledi

 Biden, Kongre baskınının yıl dönümünde yaptığı konuşmada Trump'a yüklendi: (2)

Biden, Kongre baskınının yıl dönümünde yaptığı konuşmada Trump'a yüklendi: (2)

 ABD, Kazakistan'ı savaş alanına çeviren protestolarla ilgili 'sükunet' çağrısında bulundu

ABD, Kazakistan'ı savaş alanına çeviren protestolarla ilgili "sükunet" çağrısında bulundu

AA / Hakan Çopur - Son Dakika Haberleri

Haberi Kaydet
/beğendim
/alkışladım
/beğenmedim
/güldüm
/üzüldüm
/sinirlendim
/şaşırdım
500
Yazılan yorumlar hiçbir şekilde Haberler.com’un görüş ve düşüncelerini yansıtmamaktadır. Yorumlar, yazan kişiyi bağlayıcı niteliktedir.
title