ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi, Muskat'ta Umman Dışişleri Bakanı ile "Yemen'i" görüştü

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Tim Lenderking, Umman Dışişleri Bakanı Bedr bin Hamed el-Busaidi ile "Yemen'deki krize siyasi çözüm yollarını" değerlendirdi.

ABD Dışişleri Bakanlığının Twitter hesabından yapılan yazılı açıklamaya göre, Lenderking, Umman'ın başkenti Muskat'ta Dışişleri Bakanı Busaidi ile bir araya geldi.

Görüşmede Lenderking, Yemen'de barışa ulaşmak için ortak bölgesel bir yöntem bulunması gerektiğini ifade etti.

Bunun Yemen'de barışın temel yapı taşı olduğunu kaydeden ABD'li Temsilci ayrıca, ülkesinin Umman ile yakın iş birliğinden duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Açıklamada görüşmeye ilişkin başka detay verilmedi.

ABD'nin Yemen Özel Temsilcisi Lenderking, 8 Ekim'de Yemen'deki krize çözüm yollarını görüşmek üzere Suudi Arabistan, Ürdün, Birleşik Arap Emirlikleri (BAE) ve Umman'ı kapsayan bölge turuna çıkmıştı.

Umman uzun zamandır, Yemen'deki krizin sona erdirilmesi ve barışçıl bir çözüme ulaşılması amacıyla tarafları müzakere masasında bir araya getirmeye çalışıyor.

Yemen'deki iç savaş

Uzun süredir siyasi istikrarsızlığın hüküm sürdüğü Yemen'de İran destekli Husiler ile hükümete bağlı güçler arasında çatışmalar yaşanıyor.

Husiler, Eylül 2014'ten bu yana başkent Sana ve bazı bölgelerin denetimini elinde bulundururken Suudi Arabistan öncülüğündeki koalisyon güçleri ise Mart 2015'ten bu yana Husilere karşı Yemen hükümetine destek veriyor.

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