ABD'nin Yemen Büyükelçisi Toler: "Husilerin Yönetimi Vahşi"

ABD'nin Yemen Büyükelçisi Matthew Toler, San'a ve birçok şehri kontrol altında tutan Husilerin yönetimlerinin vahşi olduğunu belirtti.

ABD'nin Yemen Büyükelçisi Matthew Toler, 2014 yılından bu yana San'a ve birçok şehri kontrolü altına alan Husilerin yönetiminin vahşi olduğunu belirterek insan haklarının her gün ihlal edildiğini ve yasadışı birçok eylem yapıldığını belirtti. ABD için Suudi Arabistan'ın güvenliğinin her şeyden daha önemli olduğunu belirten Toler, Prens Muhammed Bin Selman'ın ABD'ye gerçekleştirdiği ziyaretin verimli olduğunu açıkladı. Ardından Toler, siyasi bir çözüm sağlamak için Husilere müzakere masasına oturma çağrısında bulundu. - SANA