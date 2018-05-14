ABD'nin Yaptırımları, Türkiye-İran Ticaretini Tehdit Ediyor
ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi, İran ile ticareti geliştirmek isteyen Türkiye'nin planlarını da olumsuz etkiledi Sert bir ambargo halinde Türkiye'nin milyarlarca dolarlık ticareti sekteye uğrayabilir.
ABD'nin İran ile nükleer anlaşmadan çekilmesi, İran ile ticareti geliştirmek isteyen Türkiye'nin planlarını da olumsuz etkiledi Sert bir ambargo halinde Türkiye'nin milyarlarca dolarlık ticareti sekteye uğrayabilir.
Kaynak: Dunya.com