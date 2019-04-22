ABD'nin Yaptırım Muafiyetine Son Vermeye Hazırlanması Petrol Fiyatlarını Artırdı

ABD'nin Yaptırım Muafiyetine Son Vermeye Hazırlanması Petrol Fiyatlarını Artırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye dahil 8 ülkeye İran yaptırımları konusunda tanıdığı muafiyetleri sonlandırmaya hazırlanması petrol fiyatlarını 2019'un zirvesine taşıdı.

ABD'nin Yaptırım Muafiyetine Son Vermeye Hazırlanması Petrol Fiyatlarını Artırdı

Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye dahil 8 ülkeye İran yaptırımları konusunda tanıdığı muafiyetleri sonlandırmaya hazırlanması petrol fiyatlarını 2019'un zirvesine taşıdı.

Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 73,70 dolardan işlem görüyor. Euronews.com'da Görüntüle

Kaynak: Euronews.com

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