ABD'nin Yaptırım Muafiyetine Son Vermeye Hazırlanması Petrol Fiyatlarını Artırdı
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye dahil 8 ülkeye İran yaptırımları konusunda tanıdığı muafiyetleri sonlandırmaya hazırlanması petrol fiyatlarını 2019'un zirvesine taşıdı.
Amerika Birleşik Devletleri'nin (ABD) Türkiye dahil 8 ülkeye İran yaptırımları konusunda tanıdığı muafiyetleri sonlandırmaya hazırlanması petrol fiyatlarını 2019'un zirvesine taşıdı.
Brent petrolün varili haftanın ilk iş gününde uluslararası piyasalarda 73,70 dolardan işlem görüyor. Euronews.com'da Görüntüle
Kaynak: Euronews.com