ABD'nin Yaptırım Kararına Tepki

AK Parti Hatay Milletvekili Hacı Bayram Türkoğlu, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin, uluslararası hukukta karşılığı bulunmayan bu kararın, asla kabul edilemez olduğunu bilidirdi.

Türkoğlu, yaptığı yazılı açıklamada, ABD Hazine Bakanlığı'nın Adalet Bakanı Abdülhamit Gül ve İçişleri Bakanı Süleyman Soylu'yu hedef alan yaptırım kararının, hukuksuz ve keyfi bir karar olduğunu belirtti.

Bu kararın kabul edilemez olduğunu vurgulayan Türkoğlu, "Beyaz Sarayın hukuku hiçe sayan tavrıyla İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül hakkında aldığı yaptırım kararı, Türkiye'nin bağımsız yargısına baskı yapmak amacını taşımaktadır. Uluslararası hukukta karşılığı bulunmayan bu karar, asla kabul edilemez." ifadesini kullandı.

Ayrıca, AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin, bu karara ilişkin ortak bir kınama metnine imza attıklarını hatırlatan Türkoğlu, "Türk milletinin hissiyatına tercüman olan ve milletimizin kararlılığını ve iradesini ortaya koyan bu kınama metni için AK Parti, CHP, MHP ve İYİ Parti'nin meclis gruplarına şükranlarımı sunuyorum." şeklinde beyanda bulundu.