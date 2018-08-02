ABD'nin Yaptırım Kararına Bakan Akar'dan Açıklama: Kimsenin Gücü Bu Yürüyüşü Durdurmaya Yetmeyecektir

Milli Savunma Bakanı Hulusi Akar,ABD'nin Süleyman Soylu ve Abdulhamit Gül'e yaptırım uygulama kararı almasının ardından çok sert açıklamalarda bulundu. Akar, "Kimsenin gücü bu yürüyüşü durdurmaya yetmeyecektir. Bakanlarımıza yönelik skandal yaptırım kararı Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durdurmaya yöneliktir" dedi.

"YAPTIRIM KARARI KUTLU YÜRÜYÜŞÜ DURDURMAYA YÖNELİKTİR"

Bakan Akar açıklamasında, "ABD'nin bakanlarımıza yönelik skandal yaptırım kararı Türkiye'nin kutlu yürüyüşünü durdurmaya yöneliktir. Türkiye, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan liderliğinde yürüyüşüne devam edecektir. Kimsenin gücü bu yürüyüşü durdurmaya yetmeyecektir." dedi.