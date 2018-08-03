ABD'nin Yaptırım Karanına Tepki

AK Parti Şehitkamil İlçe Başkanı Mehmet Yılmaz, ABD'nin yaptırım kararına ilişkin, "İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ü esas hedef alınmasının en büyük nedeni ise FETÖ ve PKK ile çok etkin bir mücadele ortaya koyuyor olmaları ve bu mücadelelerdeki başarının da ABD'yi rahatsız etmesidir." dedi.

Başkan Yılmaz, yaptığı yazılı açıklamada, ABD'nin almış olduğu yaptırım kararına tepki gösterdi.

Türkiye'nin bölgesinde güçlü ve bağımsız bir ülke olmasını hazmedemeyen güçlerin kendi içerisindeki niyetlerini ortaya koyduklarını ifade eden Yılmaz, şunları kaydetti:

"Özelikle, İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu ve Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ü esas hedef alınmasının en büyük nedeni ise FETÖ ve PKK ile çok etkin bir mücadele ortaya koyuyor olmaları ve bu mücadelelerdeki başarının da ABD'yi rahatsız etmesidir. Şunu da belirtmek isterim ki, hem İçişleri Bakanımız Süleyman Soylu'nun hem de Adalet Bakanımız Abdülhamit Gül'ün bütün Türkiye 81 milyon tek yürek yanındayız. Bunun en güzel göstergesi de TBMM'de AK Parti, MHP, CHP ve İYİ Parti'nin hep birlikte yapmış olduğu ortak açıklamaları olmuştur. Bu noktada vatan sevgileriyle öne çıkmış olan bakanlarımızın milletçe yanındayız, asla yalnız bırakmayacağız. Burada asıl hedef, Cumhurbaşkanımızın elini zayıflatmak ve Cumhurbaşkanımızın nezdinde Türkiye Cumhuriyetinin asıl hedef olduğunu belirtmek istiyorum. Ne yaparlarsa yapsınlar, biz milletçe tıpkı Çanakkale'de olduğu gibi 15 Temmuz'da olduğu gibi tek yumruk tek yürek olduğumuz müddetçe asla emellerine ulaşamayacaklar."