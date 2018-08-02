ABD'nin Yaptırım Karanına Tepki

AK Parti Gaziantep İl Başkanı Eyüp Özkeçeci, ABD Hazine Bakanlığının iki bakana yönelik yaptırım kararını kınadı.

İl başkanlığından yapılan yazılı açıklamada görüşlerine yer verilen Özkeçeci, ABD'nin almış olduğu yaptırım kararına tepki gösterdi.

ABD'nin her zaman tehdit bir dil kullandığını belirten Özkeçeci, şunları kaydetti:

"ABD'nin bu yaptırımlarla Türkiye'nin üzerine gelerek köşeye sıkıştırabileceğini düşünmesi başlı başına trajikomik bir olaydır. Zannediyorum ki 15 Temmuz'da bu milletin; karşısına çıkan tankları, vatanı için bir an dahi tereddüt etmeden elleriyle, bedenleriyle durdurduklarını unuttuklarını düşünüyorum ve bütün ABD kamuoyuna bunu hatırlatıyorum. Umuyorum ki ABD hükumeti hukuk dışı taleplerini bu yöntemle elde edemeyeceğini idrak edecektir."