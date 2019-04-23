ABD'nin Yaptırım İstisnalarını Sonlandırma Kararı Petrol Fiyatlarını Yükseltti

Amerika Birleşik Devletleri'nin aralarında Türkiye'nin de bulunduğu sekiz ülkeye İran yaptırımlarıyla ilgili tanıdığı geçici istisnayı uzatmama kararının yankıları sürüyor.

Başkan Donald Trump'ın İran'dan kaynaklanacak açığın Suudi Arabistan ve Birleşik Arap Emirlikleri tarafından karşılanacağından emin olduğunu açıklamasına rağmen piyasalar pek ikna olmamış gibi görünüyor. Petrol fiyatları kasım ayından bu yana en yüksek seviyelerini gördü. Brent tipi petrolün varil fiyatı 74 doların üzerinde seyrederken Amerikan WTI'ın fiyatı 66 doların üzerine çıktı. Euronews.com'da Görüntüle