ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç kalabalığa daldı

NEW ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir araç sürücüsünün arabasını yolda kalabalığın üzerine sürmesi sonucu en az 20 kişinin yaralandığı bildirildi.

Sosyal medyaya yansıyan görüntülerde Waukesha kentinde kırmızı bir SUV araç Noel geçidi yapan kalabalığın üzerine hızla daldı. Olay sırasında yaşanan panik anları ve aracın çarpması sonucu yerde yatan yaralılar görüntülere yansıdı.

Waukesha Polis Şefi Dan Thompson, yaptığı açıklamada olayda 20'den fazla kişinin yaralandığını açıkladı. Aracın bulunduğunu ve şüpheli olduğu düşünülen bir kişinin kimliğinin belirlendiğini belirten Thompson, olaya ilişkin daha fazla bilgi paylaşmadı.

AA / Betül Yürük - Son Dakika Haberleri

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