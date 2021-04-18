ABD'nin Wisconsin eyaletinde bara düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü
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ABD'nin Wisconsin eyaletinde bara düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bara düzenlenen saldırıda 3 kişi öldü
Anadolu Ajansı / Nuri Aydın - Haberler | Güncel

ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

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ABD'nin Wisconsin eyaletinde bir bara düzenlenen silahlı saldırıda 3 kişi öldü, 2 kişi yaralandı.

Yetkililer, sabah saatlerinde eyalete bağlı Kenosha kentinin Somers kasabasındaki bir bara silahlı saldırı düzenlendiğini açıkladı.

Olayda 3 kişi hayatını kaybetti, yaralanan 2 kişi hastaneye kaldırıldı.

Polis, saldırganın kimliğinin henüz tespit edilmediğini ve olayla ilgili soruşturma başlatıldığı bilgisini paylaştı.

Kaynak: Anadolu Ajansı / Nuri Aydın

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